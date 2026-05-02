Aktuelle Bundesliga Tabelle heute: Leverkusen fegt RB weg – Blick Richtung Champions League

Christian Ilzer brennt mit der TSG Hoffenheim auf das Duell um die Champions-League-Plätze. Vor dem wegweisenden baden-württembergischen Vergleich mit dem VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky hat der Österreicher die Marschroute klar formuliert: Jetzt werde es endgültig um die Preise gehen.

Direktes Duell um die Königsklasse

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen Stuttgart und Sinsheim punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfB besitzt dabei die um vier Treffer bessere Tordifferenz. Ob am Ende auch Platz fünf für die Königsklasse reicht, entscheidet sich erst über das Abschneiden der verbliebenen deutschen Europacup-Starter Bayern München und SC Freiburg im Vergleich mit Atlético Madrid und Rayo Vallecano aus Spanien.

Für Stuttgart ist die Europa League als Pokalsieger und erneuter Pokalfinalist mit dem früheren Hoffenheimer Coach Sebastian Hoeneß bereits sicher. Gleiches gilt für die Kraichgauer, die ihren Platz im internationalen Geschäft ebenfalls schon sicher haben.

Bundesliga FC Bayern München 2.21 xG 2.13 3 3 1. FC Heidenheim Bundesliga SV Werder Bremen 1.12 xG 2.29 1 3 FC Augsburg Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 2.11 xG 1.75 3 3 VfB Stuttgart Bundesliga Eintracht Frankfurt 0.70 xG 0.60 1 2 Hamburger SV Bundesliga 1. FC Union Berlin 1.24 xG 1.71 2 2 1.FC Köln Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 4.38 xG 1.14 4 1 RB Leipzig

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Ilzer setzt auf Siegermentalität

Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Wir haben den von vielen prognostizierten Abstiegskampf vermieden. Wir haben den Einstieg ins internationale Geschäft gewonnen, sagte Ilzer, der auf die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac verzichten muss. Gleichzeitig betonte der Chefcoach, dass sich seine Mannschaft gezielt auf diese Begegnung vorbereitet habe.

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Zum Abschluss griff Ilzer wie so oft zu einem Bild: „Wir sitzen im Cockpit eines Cadillac. Vor uns liegt eine kurvenreiche Straße. Am Horizont ist ein schöner Berg mit Champions-League-Aura zu erkennen. Auf dem Handy kommen Nachrichten von Haaland und Mbappe rein. Aber wenn wir auf das Handy schauen, besteht die Gefahr, einen Unfall zu bauen. Deshalb schauen wir auf die Straße.“