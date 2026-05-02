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Aktuelle Bundesliga Tabelle heute: Leverkusen fegt RB weg – Blick Richtung Champions League

von
🇪🇸

Christian Ilzer brennt mit der TSG Hoffenheim auf das Duell um die Champions-League-Plätze. Vor dem wegweisenden baden-württembergischen Vergleich mit dem VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky hat der Österreicher die Marschroute klar formuliert: Jetzt werde es endgültig um die Preise gehen.

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Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen bejubelt sein Tor zum 1:0 im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am 25. April 2026 im RheinEnergieStadion in Köln. (Pau Barrena / Getty Images)
Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen bejubelt sein Tor zum 1:0 im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am 25. April 2026 im RheinEnergieStadion in Köln. (Pau Barrena / Getty Images)

Direktes Duell um die Königsklasse

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegen Stuttgart und Sinsheim punktgleich auf den Rängen vier und fünf. Der VfB besitzt dabei die um vier Treffer bessere Tordifferenz. Ob am Ende auch Platz fünf für die Königsklasse reicht, entscheidet sich erst über das Abschneiden der verbliebenen deutschen Europacup-Starter Bayern München und SC Freiburg im Vergleich mit Atlético Madrid und Rayo Vallecano aus Spanien.

Für Stuttgart ist die Europa League als Pokalsieger und erneuter Pokalfinalist mit dem früheren Hoffenheimer Coach Sebastian Hoeneß bereits sicher. Gleiches gilt für die Kraichgauer, die ihren Platz im internationalen Geschäft ebenfalls schon sicher haben.

Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
FC Bayern München
2.21
xG
2.13
3 3
1. FC Heidenheim
Allianz Arena
Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
SV Werder Bremen
1.12
xG
2.29
1 3
FC Augsburg
Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
TSG 1899 Hoffenheim
2.11
xG
1.75
3 3
VfB Stuttgart
PreZero Arena
Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
Eintracht Frankfurt
0.70
xG
0.60
1 2
Hamburger SV
Deutsche Bank Park
Bundesliga
2.5.2026
- 15:30
1. FC Union Berlin
1.24
xG
1.71
2 2
1.FC Köln
Stadion An der Alten Försterei
Bundesliga
2.5.2026
- 18:30
Bayer 04 Leverkusen
4.38
xG
1.14
4 1
RB Leipzig
BayArena

Aktuelle Bundesliga Tabelle Top 10

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S U
>
32
26
5
1
116
35
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S N N S
>
31
20
7
4
65
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S S S N
>
32
19
5
8
63
42
21
62
4
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
S S N S S
>
32
17
7
8
66
43
23
58
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
N S N U U
>
32
17
7
8
66
46
20
58
6
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
N U S S U
>
32
17
7
8
64
48
16
58
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
U S N U N
>
32
11
10
11
57
60
-3
43
8
SC Freiburg
SC Freiburg
S N S S N
>
31
12
7
12
44
52
-8
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
U U S U S
>
32
11
7
14
42
56
-14
40
10
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
S S N U N
>
31
8
10
13
39
49
-10
34
11
Hamburger SV
Hamburger SV
U N N N S
>
32
8
10
14
36
51
-15
34
12
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
U N N N U
>
32
8
9
15
37
57
-20
33
13
1.FC Köln
1.FC Köln
U S U N U
>
32
7
11
14
47
55
-8
32
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
U U N U U
>
31
7
11
13
36
50
-14
32
15
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
N N S U N
>
32
8
8
16
37
57
-20
32
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
N U N U N
>
31
6
8
17
26
53
-27
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
N N N S U
>
31
6
7
18
41
66
-25
25
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
U S N S U
>
32
5
8
19
38
69
-31
23
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Ilzer setzt auf Siegermentalität

Wir wissen, dass wir Gewinner sind. Wir haben den von vielen prognostizierten Abstiegskampf vermieden. Wir haben den Einstieg ins internationale Geschäft gewonnen, sagte Ilzer, der auf die gesperrten Grischa Prömel und Robin Hranac verzichten muss. Gleichzeitig betonte der Chefcoach, dass sich seine Mannschaft gezielt auf diese Begegnung vorbereitet habe.

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Zum Abschluss griff Ilzer wie so oft zu einem Bild: „Wir sitzen im Cockpit eines Cadillac. Vor uns liegt eine kurvenreiche Straße. Am Horizont ist ein schöner Berg mit Champions-League-Aura zu erkennen. Auf dem Handy kommen Nachrichten von Haaland und Mbappe rein. Aber wenn wir auf das Handy schauen, besteht die Gefahr, einen Unfall zu bauen. Deshalb schauen wir auf die Straße.“

 

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