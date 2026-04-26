Bundesliga Tabelle: Der 7. Europa-Platz durch Stuttgart-DFB Pokal Sieg sicher

Der VfB Stuttgart hat sich mit dem 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg nicht nur ins DFB-Pokalfinale gespielt, sondern auch die europäische Zukunft der Bundesliga beeinflusst. Durch dieses Ergebnis ist der Weg für die internationalen Plätze klarer geworden, zugleich ist für den Verlierer aus dem Duell noch eine besondere Konstellation möglich. Die Rechnung ist eindeutig: Die Teams auf den Plätzen 5 und 6 in der Abschlusstabelle der Bundesliga qualifizieren sich für die Europa League. Rang 7 reicht aktuell sicher für die Conference League. Damit steht fest, dass Stuttgart die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb nicht mehr aus eigener Kraft verlieren kann.

Europa-Plätze der Bundesliga sind verteilt

In der Tabelle liegen die Freiburger derzeit auf Platz 8, hinter Eintracht Frankfurt. Genau deshalb spielt die neue Europapokal-Regelung ausgerechnet dem unterlegenen Finale-Team in die Karten, denn der Verlierer der Partie könnte dennoch von der Konstellation profitieren.

Tabelle der Bundesliga Top 10

Bayern bereits durch, Stuttgart auf Kurs

Dortmund ist als Zweiter durch, ebenso RB Leipzig als Tabellenvierter, derzeit 19 Punkte Vorsprung auf Rang 7 und haben damit mindestens die Europa League sicher. Auch der VfB ist als Pokalfinalist für einen internationalen Wettbewerb bereits sicher eingeplant auf Platz 5.

Heißt: Der Europa-League-Platz, der dem Pokalsieger für den Triumph in Berlin zusteht, geht an die Liga zurück. Deshalb werden die Bundesligateams auf den Plätzen 5 und 6 am Ende sicher in die Europa League einziehen, während Platz 7 für die Conference League reicht.

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Kurioser Effekt für Freiburg

Besonders brisant ist die Lage für den SC Freiburg. Ausgerechnet der Verlierer des Duells mit Stuttgart könnte von der neuen Europapokal-Rechnung profitieren. Denn Stuttgart und auch der Final-Gegner FC Bayern nehmen dem Klub die Qualifikation über die Bundesliga nun nicht mehr ganz aus der Hand.

Entscheidend bleibt dabei der Blick auf die Tabelle: Freiburg steht aktuell auf dem 8. Platz, spielt heute am, Sonntag gegen den BVB und könnte auf Platz 7 vorrücken.