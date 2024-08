Bundesliga-Start 2024/2025 heute: Was muss ich wissen?

Die 62. Spielzeit der Fußball-Bundesliga beginnt mit großen Erwartungen und herausfordernden Aufgaben. Bayer Leverkusen, der Meister der vergangenen Saison ohne eine einzige Niederlage, startet 97 Tage nach seinem Triumph in die neue Runde. Das Team von Trainer Xabi Alonso tritt am Freitagabend auswärts gegen Borussia Mönchengladbach an.

Am Sonntag steigt dann der angestachelte Herausforderer Bayern München in das Geschehen ein. Sie treffen in ihrem ersten Spiel der neuen Saison auswärts auf den VfL Wolfsburg. Beide Begegnungen versprechen Spannung und bieten den Fans einen packenden Auftakt für die neue Bundesliga-Saison.

Wer kann Leverkusen stoppen?

Leverkusen zeigt eine beeindruckende Form, aber die Konkurrenz ist stark. Bayern München, geführt von ihrem neuen Trainer Vincent Kompany, betritt die Saison mit viel Ehrgeiz nach einem enttäuschenden Jahr. Borussia Dortmund hat mit Nuri Sahin einen talentierten, jungen Trainer und mehrere Nationalspieler ins Team geholt. VfB Stuttgart, der letztjährige Vizemeister, und RB Leipzig haben ebenfalls Ambitionen, an der Tabellenspitze mitzuspielen. Jeder dieser Clubs macht Leverkusen das Leben schwer.

Bundesliga Spielplan am 1.Spieltag

Bundesliga Borussia Mönchengladbach 2 3 Bayer Leverkusen Bundesliga RB Leipzig 1 0 Vfl Bochum Bundesliga 1899 Hoffenheim 3 2 Holstein Kiel Bundesliga SC Freiburg 3 1 VfB Stuttgart Bundesliga FC Augsburg 2 2 Werder Bremen Bundesliga FSV Mainz 05 1 1 Union Berlin Bundesliga Borussia Dortmund (BVB) - - Eintracht Frankfurt Bundesliga VfL Wolfsburg - - Bayern München Bundesliga FC St. Pauli - - 1.FC Heidenheim

Was ist besonders?

Die Liga wird „kleiner“, da mehr „Zwerg“- und „Dorfklubs“ wie 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel und TSG Hoffenheim mitspielen. Während in der 2. Liga neun Gründungsmitglieder der Bundesliga spielen, sind es in der ersten Liga nur noch vier. Interessant ist auch, dass in der 2. Liga mehr Zuschauer erwartet werden als in der höchsten Spielklasse.

Wer kämpft gegen den Abstieg?

Die beiden Aufsteiger Holstein Kiel und FC St. Pauli, die durch begrenzte finanzielle Mittel eingeschränkt sind, werden es schwer haben. Ihre Aufstiegseuphorie darf jedoch nicht unterschätzt werden. Der 1. FC Heidenheim, das Überraschungsteam der letzten Saison, hat eine komplizierte Saison vor sich. Die Schwaben haben Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst verloren und spielen zudem erstmals international. Auch der VfL Bochum, der FC Augsburg und möglicherweise Union Berlin könnten sich in gefährdeten Regionen wiederfinden.

Auf welche Neuzugänge gilt es zu achten?

Der FC Bayern hat erneut tief in die Tasche gegriffen und Joao Palhinha vom FC Fulham sowie Michael Olise von Crystal Palace verpflichtet, beide zusammen für über 100 Millionen Euro. Borussia Dortmund hat Pascal Groß von Brighton & Hove Albion unter Vertrag genommen und zudem Serhou Guirassy und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart gewonnen. Leverkusen hat seinen Meisterkader weitgehend beibehalten und punktuell verstärkt, insbesondere mit Aleix Garcia vom FC Girona. Eintracht Frankfurt hat sich Can Uzun vom 1. FC Nürnberg gesichert.

Was ist sonst noch neu?

Die Einführung der „Kapitäns-Regel“, die bereits bei der EM Anklang fand, erfährt nun ihren Einzug in die Bundesliga. Diese Regel legt fest, dass nur noch der Mannschaftskapitän das Recht hat, mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Dadurch soll das andauernde Beschwerden mehrerer Spieler eingedämmt werden und das Spielgeschehen ruhiger verlaufen.

TV live & Streaming: Wo wird die Bundesliga übertragen?

Sky besitzt die Rechte für alle Samstagsspiele und die Partien der Englischen Wochen. DAZN zeigt weiterhin die Einzelspiele am Freitag und Sonntag. Sat.1 überträgt das Eröffnungsspiel, je ein Spiel des 16. und 17. Spieltags sowie die Relegationsspiele im Free-TV. Zusammenfassungen gibt es samstags ab 18:30 Uhr oder sonntagabends in der ARD-Sportschau und am späten Samstagabend im ZDF-Sportstudio. Die ARD-Bundesligakonferenz im Hörfunk bleibt ein fester Bestandteil der Übertragungen.