Bundesliga Spielplan – Das ist das Restprogramm: Wer steigt ab? Wer spielt International?

Platz 1: FC Bayern München – 79 Punkte, +80 Tore

Bayern ist Meister! Der Titel fiel gestern – verdient und mit großem Vorsprung. 15 Punkte auf Dortmund, die makellose Heimbilanz und 109 Tore sprechen für sich. Die letzten vier Spiele sind nun Ehrensache.

Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A) Spieltag: 1. FC Heidenheim (H) Spieltag: VfL Wolfsburg (A) Spieltag: 1. FC Köln (H)

Platz 2: Borussia Dortmund – 64 Punkte, +30 Tore

Champions League ist gesichert. Interessant wird, ob der BVB Platz 2 gegen Leipzig verteidigt. Restprogramm machbar, aber zuletzt zwei Niederlagen in Folge – die Form stimmt nicht.

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Spieltag: SC Freiburg (H) Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A) Spieltag: Eintracht Frankfurt (H) Spieltag: Werder Bremen (A)

Platz 3: RB Leipzig – 59 Punkte, +22 Tore

Champions League so gut wie sicher. Drei Punkte hinter Stuttgart, vier Vorsprung auf Hoffenheim – Platz 3 ist noch nicht in Stein gemeißelt. Schlüsselspiel: Auswärts in Leverkusen am 32. Spieltag. Zuletzt vier Siege in Folge – beste Form im richtigen Moment.

Spieltag: 1. FC Union Berlin (H) Spieltag: Bayer Leverkusen (A) Spieltag: FC St. Pauli (H) Spieltag: SC Freiburg (A)

Platz 4: VfB Stuttgart – 56 Punkte, +20 Tore

Champions League zum Greifen nah – drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Aber Achtung: Direktduelle gegen Hoffenheim (A) und Leverkusen (H) stehen noch aus. Wer dort patzt, fliegt raus aus der CL-Zone.

Spieltag: Werder Bremen (H) Spieltag: TSG Hoffenheim (A) Spieltag: Bayer Leverkusen (H) Spieltag: Eintracht Frankfurt (A)

Platz 5: TSG 1899 Hoffenheim – 54 Punkte, +15 Tore

Europa League ist die aktuelle Ausgangslage – zwei Punkte hinter Stuttgart. Ein Sieg im Direktduell am 32. Spieltag (H gegen Stuttgart) würde alles auf den Kopf stellen. Champions League ist noch drin, aber Hoffenheim muss liefern.

Spieltag: Hamburger SV (A) Spieltag: VfB Stuttgart (H) Spieltag: Werder Bremen (H) Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A)

Platz 6: Bayer 04 Leverkusen – 52 Punkte, +19 Tore

Conference League ist die aktuelle Ausgangslage – zwei Punkte hinter Hoffenheim. Der Titelverteidiger will mindestens Europa League retten. Mit Heimspiel gegen Leipzig und Auswärts in Stuttgart hat Leverkusen noch direkte Eingriffsmöglichkeiten. Zuletzt aber ohne Sieg in vier Spielen – die Form ist das Problem.

Spieltag: 1. FC Köln (A) Spieltag: RB Leipzig (H) Spieltag: VfB Stuttgart (A) Spieltag: Hamburger SV (H)

Platz 7: SC Freiburg – 43 Punkte, -4 Tore

Sieben Punkte hinter Leverkusen – der Anschluss an die Europacup-Plätze ist weg. Solide Saison im gesicherten Mittelfeld, 10 Punkte über dem Strich. Kein Stress, keine großen Ambitionen mehr. Saison läuft ordentlich aus.

Spieltag: Borussia Dortmund (A) Spieltag: VfL Wolfsburg (H) Spieltag: Hamburger SV (A) Spieltag: RB Leipzig (H)

Platz 8: Eintracht Frankfurt – 42 Punkte, -2 Tore

Neun Punkte hinter Leverkusen – Europa ist weg. 55 Tore offensiv, aber 57 Gegentore zeigen die Instabilität. Gesichertes Mittelfeld, mehr ist in dieser Saison nicht drin.

Spieltag: FC Augsburg (A) Spieltag: Hamburger SV (H) Spieltag: Borussia Dortmund (A) Spieltag: VfB Stuttgart (H)

Platz 9: FC Augsburg – 36 Punkte, -16 Tore

Zehn Punkte über dem Strich – Augsburg kann die Klasse als gesichert betrachten. Das Torverhältnis (-16) zeigt strukturelle Schwächen, aber der Puffer ist komfortabel. Die restlichen vier Spiele sind Restsaison ohne Druck.

Spieltag: Eintracht Frankfurt (H) Spieltag: Werder Bremen (A) Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H) Spieltag: 1. FC Union Berlin (A)

Platz 10: 1. FSV Mainz 05 – 34 Punkte, -9 Tore

Acht Punkte über dem Strich – Mainz ist gerettet. Am 31. Spieltag kommt Bayern, das wird eine Pflichtaufgabe für die Münchner. Danach läuft die Saison ruhig aus.

Spieltag: FC Bayern München (H) Spieltag: FC St. Pauli (A) Spieltag: 1. FC Union Berlin (H) Spieltag: 1. FC Heidenheim (A)

Platz 11: 1. FC Union Berlin – 32 Punkte, -18 Tore

Sechs Punkte über dem Strich – Union hat Luft, aber kein Polster zum Wegschauen. Zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Auftakt gegen Leipzig (A) wird schwer. Die Spiele gegen Köln, Mainz und Augsburg sind die entscheidenden.

Spieltag: RB Leipzig (A) Spieltag: 1. FC Köln (H) Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A) Spieltag: FC Augsburg (H)

Platz 12: 1. FC Köln – 31 Punkte, -7 Tore

Fünf Punkte über dem Strich – Köln sollte die Klasse halten, aber bei der Enge im Keller ist nichts garantiert. Zuletzt stabil. Gegen Leverkusen (H) am 31. Spieltag wäre ein Sieg ein echter Befreiungsschlag.

Spieltag: Bayer Leverkusen (H) Spieltag: 1. FC Union Berlin (A) Spieltag: 1. FC Heidenheim (H) Spieltag: FC Bayern München (A)

Platz 13: Borussia Mönchengladbach – 31 Punkte, -14 Tore

Fünf Punkte über dem Strich – auf dem Papier sicher, aber das Torverhältnis (-14) und zuletzt zwei Unentschieden machen nervös. Das Sechs-Punkte-Spiel gegen Wolfsburg (A) am 31. Spieltag ist wegweisend.

Spieltag: VfL Wolfsburg (A) Spieltag: Borussia Dortmund (H) Spieltag: FC Augsburg (A) Spieltag: TSG Hoffenheim (H)

Platz 14: Hamburger SV – 31 Punkte, -15 Tore

Fünf Punkte über dem Strich – aber zuletzt ohne Sieg in vier Spielen. Im ersten Bundesligajahr nach dem Wiederaufstieg ist der Klassenerhalt noch nicht sicher. Gegen Hoffenheim (H) am 31. Spieltag dringend Punkte nötig.

Spieltag: TSG Hoffenheim (H) Spieltag: Eintracht Frankfurt (A) Spieltag: SC Freiburg (H) Spieltag: Bayer Leverkusen (A)

Platz 15: SV Werder Bremen – 31 Punkte, -18 Tore

Fünf Punkte über dem Strich – aber mit dem schlechtesten Torverhältnis (-18) aller Teams oberhalb des Strichs. Bei Punktgleichheit mit den Verfolgern wäre das entscheidend. Am 31. Spieltag in Stuttgart gibt es kaum etwas zu holen. Die Spiele gegen Augsburg und Dortmund entscheiden über die Saison.

Spieltag: VfB Stuttgart (A) Spieltag: FC Augsburg (H) Spieltag: TSG Hoffenheim (A) Spieltag: Borussia Dortmund (H)

Platz 16: FC St. Pauli – 26 Punkte, -25 Tore

Relegationsplatz. Fünf Punkte hinter Bremen bei vier ausstehenden Spielen – es ist eng, aber noch machbar. Das direkte Kellerduell in Heidenheim am 31. Spieltag ist Pflicht. Verliert St. Pauli dort, wird die Situation kritisch.

Spieltag: 1. FC Heidenheim (A) Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (H) Spieltag: TSG Hoffenheim (A) Spieltag: VfL Wolfsburg (H)

Platz 17: VfL Wolfsburg – 24 Punkte, -25 Tore

Direkter Abstieg. Acht Punkte hinter Bremen, sieben hinter St. Pauli – die Lage ist dramatisch. Nur ein Wunder mit gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenz kann noch helfen. Gegen Gladbach (H) am 31. Spieltag alles oder nichts.

Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H) Spieltag: SC Freiburg (A) Spieltag: FC Bayern München (H) Spieltag: FC St. Pauli (A)

Platz 18: 1. FC Heidenheim – 19 Punkte, -33 Tore

Abgestiegen – sportlich ist alles entschieden. 12 Punkte hinter St. Pauli, das ist bei vier Spielen nicht mehr aufzuholen. Gegen St. Pauli (H) am 31. Spieltag bleibt zumindest die Möglichkeit, dem direkten Konkurrenten Punkte zu nehmen und damit der Liga einen letzten Dienst zu erweisen.