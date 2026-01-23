Bundesliga Spielplan am 19.Spieltag: voraussichtliche Aufstellungen – Wer spielt heute?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Bundesliga Spielplan am 19.Spieltag
- 2 FC St. Pauli – Hamburger SV
- 3 FC Bayern München – FC Augsburg
- 4 Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen
- 5 Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim
- 6 1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg
- 7 1. FC Heidenheim – RB Leipzig
- 8 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
- 9 Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart
- 10 SC Freiburg – 1. FC Köln
Heute Abend kommt es am Freitag 23.Januar am 19.Bundesliga-Spieltag zum großen Hamburger Stadtderby – dem 2. nach dem Wiederaufstieg des Hamburger SV. Dabei geht es im Abstiegsduell um wichtige drei Punkte, der HSV auf dem Platz 14, St.-Pauli ist derzeit das Schlußlicht der Liga.Die Bayern empfangen zu Hause den Nachbarn aus Augsburg. Die möglichen Startaufstellungen sowie – immer im Laufe des Freitags – Verletzungen und Sperren in der Übersicht.
FC St. Pauli – Hamburger SV
STP: Vasilj – Dźwigała , Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Smith, Oppie – Fujita, Pereira Lage – Kaars
Sie fehlen: Hountondji (Haarriss am Sprunggelenk), Metcalfe (Knieprobleme)
HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Vušković, Torunarigha – Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim – Vieira, Dompé – Downs
Sie fehlen: Poulsen (Sprunggelenksverletzung)
FC Bayern München – FC Augsburg
FCB: Neuer – Bischof, Kim, Tah, Ito – Kimmich, Goretzka – Olise, Gnabry, Díaz – Kane
Sie fehlen: Boey (krank), Laimer (Muskelfaserriss in der Wade), Stanišić (Kapselverletzung am Sprunggelenk), Upamecano (krank)
FCA: Dahmen – Keitel, K. Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis – Kade, Claude-Maurice – Gregoritsch
Sie fehlen: Banks (Gelbsperre), Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie), Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel)
Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen
B04: Blaswich – Andrich, Badé, Quansah – Hofmann, García, Maza, Grimaldo – Tillman, Poku – Schick
Sie fehlen: Ben Seghir (unbekannte Verletzung), Flekken (Bänderverletzung im Knie), Tapsoba (Muskelverletzung), Tella (Fußverletzung)
SVW: Backhaus – Pieper, Friedl, Coulibaly – Sugawara, Lynen, Schmidt – Schmid, Stage – Njinmah, Milošević
Sie fehlen: Agu (Syndesmoseverletzung), Boniface (Knieverletzung), Stark (Hüftbeschwerden), Weiser (Kreuzbandriss), Wöber (muskuläre Probleme)
Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim
SGE: Santos – Kristensen, Koch, Theate, Brown – Chaïbi, Skhiri – Dōan, Uzun, Knauff – Kalimuendo
Sie fehlen: Infos folgen
TSG: Baumann – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo – Avdullahu, Burger – Kramarić, Asllani, Prass – Lemperle
Sie fehlen: Campbell (Aufbautraining), Hložek (Wadenverletzung), Machida (Kreuzbandriss)
1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg
M05: Batz – Kohr, Bell, Potulski – da Costa, Sano, Widmer – Amiri, Lee – Hollerbach, Tietz
Sie fehlen: Infos folgen
WOB: Grabara – Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter – Souza, Gerhardt – Eriksen, Majer, Wimmer – Amoura
Sie fehlen: Arnold (Gelbsperre), Dardai (Kreuzbandriss), Mæhle (Schulter-OP), Rogerio (Knie-OP), Wind (Oberschenkel-OP)
1. FC Heidenheim – RB Leipzig
FCH: Ramaj – Stergiou, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Dorsch – Ibrahimović, Beck, Honsak – Pieringer
Sie fehlen: Conteh (Reha), Pacarada (Reha nach Kreuzbandriss im linken Knie), Zivzivadze (Reha)
RBL: Gulácsi – Baku, Orbán, Bitshiabu, Raum – Seiwald – Baumgartner, Schlager – Diomande, Rômulo, Nusa
Sie fehlen: Bakayoko (muskuläre Probleme), Gebel (Kreuzbandriss), Lukeba (Kapselverletzung), Ouédraogo (Knieprobleme)
1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund
FCU: Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranović – Jeong, Ansah – Burke
Sie fehlen: Bogdanov (Aufbautraining), Köhn (Rotsperre), Rothe (unbekannte Verletzung), Skarke (unbekannte Verletzung), Skov (Aufbautraining)
BVB: Kobel – Süle, Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Can, Nmecha, Svensson – Beier, Chukwuemeka – Silva
Sie fehlen: Sabitzer (Wadenprobleme)
Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart
BMG: Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Engelhardt, Netz – Reitz, Neuhaus – Honorat, Tabaković
Sie fehlen: Infos folgen
VFB: Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Nartey, Führich – Undav
Sie fehlen: Infos folgen
SC Freiburg – 1. FC Köln
SCF: Atubolu – Kübler, Ginter, Ogbus, Günter – Eggestein, Manzambi – Treu, Höler, Grifo – Matanović
Sie fehlen: Infos folgen
KOE: Schwäbe – Castro-Montes, Sebulonsen, van den Berg, Lund – Martel, Krauß – Thielmann, Kamiński – Ache, Bülter
Sie fehlen: Hübers (Knieverletzung), Kilian (Reha nach Kreuzbandriss), Schmied (Rückstand nach Muskelverletzung), Simpson-Pusey (Muskelverletzung)
Quelle: https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/voraussichtliche-aufstellungen-spieltag-verletzungen-sperren-ubersicht-19-24397