Bundesliga Spielplan am 19.Spieltag: voraussichtliche Aufstellungen – Wer spielt heute?

Heute Abend kommt es am Freitag 23.Januar am 19.Bundesliga-Spieltag zum großen Hamburger Stadtderby – dem 2. nach dem Wiederaufstieg des Hamburger SV. Dabei geht es im Abstiegsduell um wichtige drei Punkte, der HSV auf dem Platz 14, St.-Pauli ist derzeit das Schlußlicht der Liga.Die Bayern empfangen zu Hause den Nachbarn aus Augsburg. Die möglichen Startaufstellungen sowie – immer im Laufe des Freitags – Verletzungen und Sperren in der Übersicht.

Bundesliga Spielplan am 19.Spieltag

Bundesliga FC St. Pauli - - Hamburger SV Bundesliga FC Bayern München - - FC Augsburg Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - VfL Wolfsburg Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - SV Werder Bremen Bundesliga Eintracht Frankfurt - - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga 1. FC Heidenheim - - RB Leipzig Bundesliga 1. FC Union Berlin - - Borussia Dortmund Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - VfB Stuttgart Bundesliga SC Freiburg - - 1.FC Köln

FC St. Pauli – Hamburger SV

STP: Vasilj – Dźwigała , Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Smith, Oppie – Fujita, Pereira Lage – Kaars

Sie fehlen: Hountondji (Haarriss am Sprunggelenk), Metcalfe (Knieprobleme)

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Vušković, Torunarigha – Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim – Vieira, Dompé – Downs

Sie fehlen: Poulsen (Sprunggelenksverletzung)

FC Bayern München – FC Augsburg

FCB: Neuer – Bischof, Kim, Tah, Ito – Kimmich, Goretzka – Olise, Gnabry, Díaz – Kane

Sie fehlen: Boey (krank), Laimer (Muskelfaserriss in der Wade), Stanišić (Kapselverletzung am Sprunggelenk), Upamecano (krank)

FCA: Dahmen – Keitel, K. Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis – Kade, Claude-Maurice – Gregoritsch

Sie fehlen: Banks (Gelbsperre), Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie), Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel)

Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen

B04: Blaswich – Andrich, Badé, Quansah – Hofmann, García, Maza, Grimaldo – Tillman, Poku – Schick

Sie fehlen: Ben Seghir (unbekannte Verletzung), Flekken (Bänderverletzung im Knie), Tapsoba (Muskelverletzung), Tella (Fußverletzung)

SVW: Backhaus – Pieper, Friedl, Coulibaly – Sugawara, Lynen, Schmidt – Schmid, Stage – Njinmah, Milošević

Sie fehlen: Agu (Syndesmoseverletzung), Boniface (Knieverletzung), Stark (Hüftbeschwerden), Weiser (Kreuzbandriss), Wöber (muskuläre Probleme)

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

SGE: Santos – Kristensen, Koch, Theate, Brown – Chaïbi, Skhiri – Dōan, Uzun, Knauff – Kalimuendo

Sie fehlen: Infos folgen

TSG: Baumann – Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo – Avdullahu, Burger – Kramarić, Asllani, Prass – Lemperle

Sie fehlen: Campbell (Aufbautraining), Hložek (Wadenverletzung), Machida (Kreuzbandriss)

1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

M05: Batz – Kohr, Bell, Potulski – da Costa, Sano, Widmer – Amiri, Lee – Hollerbach, Tietz

Sie fehlen: Infos folgen

WOB: Grabara – Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter – Souza, Gerhardt – Eriksen, Majer, Wimmer – Amoura

Sie fehlen: Arnold (Gelbsperre), Dardai (Kreuzbandriss), Mæhle (Schulter-OP), Rogerio (Knie-OP), Wind (Oberschenkel-OP)

1. FC Heidenheim – RB Leipzig

FCH: Ramaj – Stergiou, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Dorsch – Ibrahimović, Beck, Honsak – Pieringer

Sie fehlen: Conteh (Reha), Pacarada (Reha nach Kreuzbandriss im linken Knie), Zivzivadze (Reha)

RBL: Gulácsi – Baku, Orbán, Bitshiabu, Raum – Seiwald – Baumgartner, Schlager – Diomande, Rômulo, Nusa

Sie fehlen: Bakayoko (muskuläre Probleme), Gebel (Kreuzbandriss), Lukeba (Kapselverletzung), Ouédraogo (Knieprobleme)

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

FCU: Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Juranović – Jeong, Ansah – Burke

Sie fehlen: Bogdanov (Aufbautraining), Köhn (Rotsperre), Rothe (unbekannte Verletzung), Skarke (unbekannte Verletzung), Skov (Aufbautraining)

BVB: Kobel – Süle, Anton, N. Schlotterbeck – Ryerson, Can, Nmecha, Svensson – Beier, Chukwuemeka – Silva

Sie fehlen: Sabitzer (Wadenprobleme)

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

BMG: Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally, Engelhardt, Netz – Reitz, Neuhaus – Honorat, Tabaković

Sie fehlen: Infos folgen

VFB: Nübel – Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Nartey, Führich – Undav

Sie fehlen: Infos folgen

SC Freiburg – 1. FC Köln

SCF: Atubolu – Kübler, Ginter, Ogbus, Günter – Eggestein, Manzambi – Treu, Höler, Grifo – Matanović

Sie fehlen: Infos folgen

KOE: Schwäbe – Castro-Montes, Sebulonsen, van den Berg, Lund – Martel, Krauß – Thielmann, Kamiński – Ache, Bülter

Sie fehlen: Hübers (Knieverletzung), Kilian (Reha nach Kreuzbandriss), Schmied (Rückstand nach Muskelverletzung), Simpson-Pusey (Muskelverletzung)

