Bundesliga-Spieler des Tages: Sven Ulreich (FC Bayern München) kehrte nach 539 Tagen ins Bayern-Tor zurück und hielt beim 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen mit starken Paraden den Punkt fest. Der 37-Jährige rückte wegen der Ausfälle von Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) überraschend in die Startelf und stellte sich der Verantwortung. Vor der Fankurve feierte ihn die Mannschaft und die Anhänger mit lauten „Ulle, Ulle“-Rufen. Ulreich bezeichnete die Partie als „ein besonderes Spiel“ und wertete das Unentschieden als „schöne Geschichte“ nach dem Spielverlauf.

Sven Ulreich sorgt für Punktgewinn

Ulreich bestach durch wichtige Paraden und stabilisierte das Münchner Spiel in einer Partie, in der Bayern einen Punkt mitnahm. Beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen zeigte er Reaktionsschnelligkeit und Ruhe im Strafraum, wodurch er entscheidend zum Punktgewinn beitrug. Seine Leistung beeinflusste den Spielverlauf zugunsten der Gäste und machte ihn zum prägenden Akteur des Abends.

Emotionales Comeback nach 539 Tagen

Das Comeback des 37-Jährigen hatte starke persönliche Komponente: Fußball war zuletzt für Ulreich zeitweise Nebensache, nachdem sein Sohn Len im vergangenen Sommer im Alter von sechs Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben war. Vor der Fankurve klopfte er sich auf die Brust und ließ sich lautstark feiern, seine Teamkollegen stimmten die „Ulle, Ulle“-Rufe an. Josip Stanisic lobte Ulreich ausdrücklich und betonte, dass jeder, der seine Geschichte kenne, wisse, dass er „nicht nur als Fußballer überragend ist“.

Vertrag, Rolle im Torwartteam und Ausblick

Ulreichs Vertrag läuft im Sommer aus, dennoch äußerte er den Wunsch, beim FC Bayern zu bleiben: „Ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch ein Jahr mache“, sagte der Torwart zugleich, dass die Entscheidung nicht allein bei ihm liege. Gleichzeitig ist seine Rolle klar definiert: Als dritter Keeper rückte er aufgrund der Verletzungssituation ins Rampenlicht und könnte schon am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo wieder in die zweite Reihe zurückkehren. Die Klubverantwortlichen und die Torwartabteilung werden die weitere Einsatzplanung und Vertragsdauer abwägen, während Ulreich seine Aufgabe im Team betont und offenbar weiter an der Mannschaftssituation mitwirken möchte.