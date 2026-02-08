+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Bundesliga Spieler des Tages: Serhou Guirassy von Borussia Dortmund

von

Niko Kovac wusste schon vor dem Anpfiff, welchen Einfluss Serhou Guirassy haben kann. Der Chefcoach von Borussia Dortmund lobte seinen Stürmer als „tollen Spieler und einen tollen Menschen“ und zeigte sich nach dem späten Siegtreffer gegen den kriselnden VfL Wolfsburg zufrieden. Guirassy blieb zunächst unauffällig, traf aber in der 87. Minute eiskalt zum 2:1 (1:0)-Endstand und sicherte so drei wichtige Punkte. Mit seinem Treffer untermauerte er seinen Formanstieg und hielt Dortmund im Meisterrennen dicht hinter Bayern München.

Serhou Guirassy von Borussia Dortmund in der Champions League (Foto Depositphotos.com)
Kovac verteidigt und lobt Guirassy

Der Übungsleiter nahm seinen Angreifer wiederholt in Schutz, nachdem dieser zuletzt eine kleine Flaute durchlief. Kovac betonte bei Sky, dass solche Tiefphasen normal seien, sieht den 29-Jährigen nun aber „wieder auf einem guten Weg“. Gleichzeitig machte der Trainer deutlich, dass er Vertrauen in Guirassy setzt — ein Vertrauen, das der Torjäger aktuell mit entscheidenden Treffern zurückzahlt.

Aktuelle Statistiken von Guirassy in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026
Borussia Dortmund
20
18
2
1569′
2
9 (1)
2
6.8
Champions League 2025-2026
Borussia Dortmund
8
7
1
537′
3 (0)
2
6.7
DFB Pokal 2025/2026
Borussia Dortmund
3
1
2
156′
1 (0)
6.6
Gesamt:
31
26
5
2262′
2
0
0
13 (1)
4
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
31
-
Per Game
In Startaufstellung
26
0.8
Per Game
Minuten
2262
73.0
Per Game
Tore
13
0.4
Per Game
Assists
4
0.1
Per Game

Entscheidung in der Schlussphase

Im Spielverlauf blieb Guirassy zunächst weitgehend unauffällig, die Partie war lange umkämpft und offen. In der 87. Minute stand der Stürmer jedoch goldrichtig und verwertete die Chance eiskalt zum 2:1. Der späte Treffer entschied die Begegnung zugunsten von Dortmund und sicherte dem Team drei Zähler, die im Meisterrennen gegen den Spitzenreiter Bayern München wichtig sind.

Formanstieg und statistische Einordnung

Guirassy erzielte drei Treffer in den vergangenen zwei Partien — mehr als in seinen 15 Bundesligaspielen zuvor zusammen. Schon beim knappen Erfolg gegen das Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:2) in der Vorwoche hatte er mit einem Doppelpack wichtige Akzente gesetzt. Kovac hofft, dass die Entwicklung weitergeht: „Ich hoffe, es geht noch steil nach oben, aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit ihm.“

