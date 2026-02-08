Bundesliga Spieler des Tages: Serhou Guirassy von Borussia Dortmund

Niko Kovac wusste schon vor dem Anpfiff, welchen Einfluss Serhou Guirassy haben kann. Der Chefcoach von Borussia Dortmund lobte seinen Stürmer als „tollen Spieler und einen tollen Menschen“ und zeigte sich nach dem späten Siegtreffer gegen den kriselnden VfL Wolfsburg zufrieden. Guirassy blieb zunächst unauffällig, traf aber in der 87. Minute eiskalt zum 2:1 (1:0)-Endstand und sicherte so drei wichtige Punkte. Mit seinem Treffer untermauerte er seinen Formanstieg und hielt Dortmund im Meisterrennen dicht hinter Bayern München.

Kovac verteidigt und lobt Guirassy

Der Übungsleiter nahm seinen Angreifer wiederholt in Schutz, nachdem dieser zuletzt eine kleine Flaute durchlief. Kovac betonte bei Sky, dass solche Tiefphasen normal seien, sieht den 29-Jährigen nun aber „wieder auf einem guten Weg“. Gleichzeitig machte der Trainer deutlich, dass er Vertrauen in Guirassy setzt — ein Vertrauen, das der Torjäger aktuell mit entscheidenden Treffern zurückzahlt.

Aktuelle Statistiken von Guirassy in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 20 18 2 1569′ 2 9 (1) 2 6.8 Champions League 2025-2026 8 7 1 537′ 3 (0) 2 6.7 DFB Pokal 2025/2026 3 1 2 156′ 1 (0) 6.6 Gesamt: 31 26 5 2262′ 2 0 0 13 (1) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 31 - Per Game In Startaufstellung 26 0.8 Per Game Minuten 2262 73.0 Per Game Tore 13 0.4 Per Game Assists 4 0.1 Per Game

Entscheidung in der Schlussphase

Im Spielverlauf blieb Guirassy zunächst weitgehend unauffällig, die Partie war lange umkämpft und offen. In der 87. Minute stand der Stürmer jedoch goldrichtig und verwertete die Chance eiskalt zum 2:1. Der späte Treffer entschied die Begegnung zugunsten von Dortmund und sicherte dem Team drei Zähler, die im Meisterrennen gegen den Spitzenreiter Bayern München wichtig sind.

Formanstieg und statistische Einordnung

Guirassy erzielte drei Treffer in den vergangenen zwei Partien — mehr als in seinen 15 Bundesligaspielen zuvor zusammen. Schon beim knappen Erfolg gegen das Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:2) in der Vorwoche hatte er mit einem Doppelpack wichtige Akzente gesetzt. Kovac hofft, dass die Entwicklung weitergeht: „Ich hoffe, es geht noch steil nach oben, aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit ihm.“