Bundesliga Spieler des Tages: Patrik Schick von Bayer 04 Leverkusen)

Patrik Schick war beim 2:1-Erfolg von Bayer Leverkusen beim 1. FC Köln der prägenden Mann des Abends. Mit einem Doppelpack sorgte der Tscheche für den Derbysieg im rheinischen Duell und brachte seinen Klub zugleich auf die nächste persönliche Tor-Marke.

Schick trifft doppelt und knackt die 100er-Marke

Der erste Auftritt in der Kurve gehörte Schick, der sich nach dem Auswärtssieg in Müngersdorf mit 100 Bayer-Toren im Gepäck feiern ließ. Im ARD-Interview zeigte sich der WM-Fahrer dankbar und bewegt: „Ich bin sehr stolz, bin sehr dankbar für die Unterstützung der Fans und im Verein“, sagte der Angreifer. Zunächst scheiterte er noch am Pfosten, als sein Abschluss in der 14. Minute nur den Innenraum des Tores verfehlte.

Bundesliga 2025/2026 25 20 5 1725′ 2 13 (4) 3 6.9 DFB Pokal 2025/2026 5 4 1 331′ 2 (0) 7.1 Champions League 2025-2026 9 6 3 536′ 4 (0) 1 6.9 Gesamt: 39 30 9 2592′ 2 0 0 19 (4) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 39 - Per Game In Startaufstellung 30 0.8 Per Game Minuten 2592 66.5 Per Game Tore 19 0.5 Per Game Assists 4 0.1 Per Game

Später übernahm Schick dann endgültig die Verantwortung. Den umstrittenen Handelfmeter verwandelte er in der 43. Minute sicher zum 1:0, ehe er nach der Pause erneut zuschlug. In der 52. Minute drückte er eine Flanke von Nathan Tella mit ausgestrecktem Bein und den Stollen auf Hüfthöhe artistisch zum 2:0 über die Linie.

Rolfes schwärmt vom 2:0 und Schicks besonderer Bilanz

Für Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes war dieser Treffer ein echtes Highlight. Er sprach von einem „Weltklasse-Tor“ und ergänzte: „Das habe ich noch nicht häufig gesehen.“ Schicks 19. Saisontor im 39. Pflichtspiel war zugleich sein 100. Treffer in einem Pflichtspiel für Bayer seit seinem Wechsel im Jahr 2020.

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Auch diese Marke ordnete Schick selbst ein. „Ich bin stolz auf diese Zahl. Ich hoffe, wenn ich eines Tages einmal von hier weggehen sollte, dass die Fans sich daran erinnern und sagen: Patrik Schick hat viele Tore erzielt“, sagte er. Gleichwohl blieb bei ihm nicht nur Zufriedenheit zurück.

Leverkusen zittert trotz Sieg um die Champions-League-Chance

Der tschechische Stürmer lobte den wichtigen Dreier, sah aber auch die Defizite im Spiel seiner Mannschaft. Der Erfolg „schmeckt sehr gut, aber es war eng. Die können mehr als ein Tor machen. Das ist nicht gut, dass unsere Gegner momentan so viele Chancen bekommen.“ Mit dem letztlich glücklichen Erfolg in Köln hielt Bayer die Ambitionen auf die Champions League am Leben.

„Die Hoffnung ist da“, sagte Schick mit Blick auf den engen Saisonendspurt. „Wir müssen die letzten drei Spiele alle gewinnen und leider auch auf die Anderen gucken.“