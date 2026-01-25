Bundesliga Spieler des Tages: Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 – Chance auf die WM 2026?

Nadiem Amiri hat sich nach seinem überraschenden Comeback im Abstiegskampf als entscheidender Spieler für den FSV Mainz 05 erwiesen. Der deutsche Nationalspieler führte sein Team mit zwei Vorlagen und einem Tor zum 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Trotz vorheriger Krankheit zeigte Amiri eine beeindruckende Leistung und kündigte an, dass jedes kommende Spiel für Mainz ein Finale sei.

Amiris Comeback nach Krankheit

Nadiem Amiri, der in der Vorwoche aufgrund einer Krankheit das Spiel verpasst hatte, feierte ein fulminantes Comeback. Nach einem kurzen Training am Freitag konnte er am Samstag in der 65. Minute eingewechselt werden. Sportdirektor Niko Bungert erläuterte, dass Amiri in der Woche zuvor stark angeschlagen war, was die Einsatzzeit auf etwa 30 Minuten begrenzte.

Schlüsselfaktor beim Sieg gegen Wolfsburg

Amiri bewies sofort seine Klasse und bereitete zwei Tore vor: Phillip Tietz traf in der 68. Minute, gefolgt von Stefan Bell in der 72. Minute. Zudem verwandelte er in der 83. Minute einen Handelfmeter nach Videobeweis, was den Endstand von 3:1 sicherte. Mit diesem Sieg kletterte der FSV Mainz 05 auf den Relegationsplatz und sicherte sich den zweiten Heim-Dreier in Folge.

Teamkollegen loben Amiris Charakter

Phillip Tietz schwärmte von Amiris Fähigkeiten auf dem Platz und seiner menschlichen Art: „Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland weiß, was Nadiem für ein geiler Kicker ist.“ Tietz betonte zudem die enge Verbindung zwischen den Spielern, die sich „blind“ verstehen. Bungert ergänzte, dass Amiri in Drucksituationen eine „großartige Ruhe“ ausstrahle und dadurch für das Team von entscheidender Bedeutung sein werde.

Die Marschroute für die kommenden Spiele

Amiri selbst gab gegenüber der Sportschau die Marschroute vor: „Jedes Spiel ist ein Finale jetzt.“ Mit dieser Einstellung wird er voraussichtlich ab der kommenden Woche wieder von Beginn an auf dem Platz stehen, um das Team weiter in der Liga zu unterstützen. Seine besondere Fähigkeit, das Spiel zu lesen, wird für die Rheinhessen in den entscheidenden Phasen der Saison von großer Bedeutung sein.