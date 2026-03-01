Bundesliga Spieler des Tages: Harry Kane (FC Bayern München)

Harry Kane (FC Bayern München) dominierte das Spitzenspiel in Dortmund und sicherte mit einem Doppelpack den 3:2-Auswärtssieg. Kane erzielte seine Tore zum 1:1 (54.) und per Foulelfmeter (70.) und zeigte dabei seine herausragende Torabschlussqualität. Mit 30 Treffern in 24 Saisonspielen rückt der englische Stürmer in der Bundesliga-Torschützenliste weiter nach vorn. Gleichzeitig betonte Kane nach dem Spiel, dass Robert Lewandowskis Rekordmarke von 41 Toren „in Reichweite“ sei. In Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26 steht er weiterhin auf Platz 1 mit nun 44 Toren Wettbewerbsübergreifend.

Spieler des Tages: Harry Kane — Tore und Einfluss

Kane bestimmten den Spielverlauf maßgeblich und profitiert von starken Zuspielen aus dem Mittelfeld, vor allem von Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Die Kombination über Kimmich und Gnabry verwertete Kane zum Ausgleich, anschließend verwandelte er einen Elfmeter sicher zum 3:2-Endstand. Seine Präsenz im Strafraum und die Ruhe im Abschluss entschieden ein intensives Bundesliga-Duell, in dem Bayern auswärts die Oberhand behielten.

Aktuelle Statistiken von Harry Kane in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 24 22 2 1948′ 1 30 (10) 5 7.9 DFB Pokal 2025/2026 4 4 357′ 1 6 (2) 7.4 Champions League 2025-2026 8 7 1 609′ 8 (2) 7.8 Gesamt: 36 33 3 2914′ 2 0 0 44 (14) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 33 0.9 Per Game Minuten 2914 80.9 Per Game Tore 44 1.2 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Kanes Rekordjagd: Lewandowskis Bestmarke in Reichweite

Mit 30 Toren in 24 Einsätzen fehlen Kane noch zehn Partien, um Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Toren zu überflügeln. Kane sagte nach dem Spiel: „Die Bestmarke von 41 Toren von Robert Lewandowski sei in Reichweite. Ich muss versuchen, über diesen Zeitraum konstant zu bleiben. Dann werden wir Ende April oder Anfang Mai sehen, ob es möglich ist.“ Interessanter Vergleich: Am selben Zeitpunkt der Saison 2020/21 stand Lewandowski bei 31 Toren in 23 Einsätzen.

Spielverlauf, Schlüsselaktionen und Kimmichs Rolle

Der Spielverlauf kippte nach der Halbzeit zugunsten der Bayern, die sich verstärkt Chancen erarbeiteten und die Kontrolle im Ballbesitz suchten. Joshua Kimmich spielte eine herausragende Partie und bereitete die entscheidende Kombination vor, die Kane zum 1:1 verwandelte. Kane erzielte damit seinen vierten Bundesliga-Doppelpack in Folge und zeigte erneut die Qualität, die ihn zum unverzichtbaren Torjäger für Bayern macht.

Form, Teamziel und Perspektive

Kane beschreibt sich selbst als „auf jeden Fall gerade in einem guten Moment“ und betont die Bedeutung von Konstanz über mehrere Spiele hinweg. Mit elf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund rückt der 35. Meistertitel für Bayern näher, doch Kane mahnt zur Konzentration: „Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Wir müssen fokussiert bleiben.“ Ende April oder Anfang Mai soll sich klären, ob die Rekordmarke erreichbar ist.