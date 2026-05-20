Bundesliga / 2.Liga Relegation im Free-TV – der Spielplan & die Termine

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Termine, Übertragung und Heimrecht

Wann und wo finden die Relegationsspiele statt?

Spiel Datum Uhrzeit TV Hinspiel: Wolfsburg gegen Paderborn 21. Mai 2026 20:30 Uhr SAT.1, Joyn, Sky Rückspiel: Paderborn gegen Wolfsburg 25. Mai 2026 20:30 Uhr SAT.1, Joyn, Sky

Spiel Datum Uhrzeit TV Hinspiel: RW Essen gegen Greuther Fürth 22. Mai 2026 20:30 Uhr SAT.1, Joyn, Sky Rückspiel: Greuther Fürth gegen RW Essen 26. Mai 2026 20:30 Uhr SAT.1, Joyn, Sky

Die Tabellen – Stand der Dinge

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 16 VfL Wolfsburg S U U N S 34 7 8 19 45 69 -24 29 17 1. FC Heidenheim N S U S N 34 6 8 20 41 72 -31 26 18 FC St. Pauli U N N N N 34 6 8 20 29 60 -31 26 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 VfL Osnabruck S S S U S 38 24 8 6 66 34 32 80 2 Energie Cottbus S S N S S 38 21 9 8 72 51 21 72 3 ▲ Rot-weiss Essen N N N S S 38 20 10 8 78 66 12 70 4 ▼ MSV Duisburg S N S U U 38 19 11 8 66 49 17 68 5 Hansa Rostock U N U S S 38 18 13 7 74 49 25 67

Modus, Geschichte und frühere Varianten

Kritik, Streit und Alternativen