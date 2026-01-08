Bundesliga Jahresauftakt: Anton will mit BVB um Titel spielen

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton hat große Ziele mit Borussia Dortmund vor dem Wiederbeginn der Bundesliga. Der Innenverteidiger betont den hohen Anspruch des Klubs, der um Titel kämpfen möchte. Am Freitag tritt der BVB zum Jahresauftakt gegen Eintracht Frankfurt an und hat bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Anton spricht über den Druck, der in Dortmund stets präsent ist.

Hohe Erwartungen bei Borussia Dortmund

Waldemar Anton äußerte sich zu den großen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison. „Der Anspruch hier ist sehr hoch, das muss er auch sein. Wir sind ein Klub, der um Titel mitspielen und jedes einzelne Spiel gewinnen möchte“, erklärte der 29-Jährige im Gespräch mit dem kicker. Diese hohen Erwartungen sind nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Ansporn für die Mannschaft, die sich in der Rückrunde beweisen möchte.

Rückstand auf die Bayern

Der Tabellenzweite aus Dortmund hat sich viel vorgenommen, muss jedoch aufpassen, den Kontakt zur Spitze nicht weiter zu verlieren. Mit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern München wird die Partie gegen Eintracht Frankfurt am Freitag zu einem entscheidenden Duell. „Wir sind uns der Situation bewusst und wollen alles geben, um den Rückstand aufzuholen“, so Anton weiter.

Druck und Kritik im Dezember

Die Kritik an der Spielweise des BVB im Dezember hat auch Waldemar Anton erreicht. „Dass im Dezember Kritik an der Spielweise und teilweise unbefriedigenden Ergebnissen aufgekommen war, überrascht mich nicht“, sagte der Innenverteidiger. Er sieht die Situation jedoch nicht als Unruhe, sondern beschreibt sie als den ständigen Druck, der in Dortmund herrscht: „Der ist in Dortmund immer da.“ Dies könnte die Mannschaft zusätzlich motivieren, in der Rückrunde eine positive Wende herbeizuführen.