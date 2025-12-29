Bundesliga-Instagram-Tabelle: Welcher Bayern-Profi den größten Zuwachs hat!

In der Fußball-Bundesliga geben die Stars des Rekordmeisters Bayern München den Ton an – sowohl auf dem Platz als auch in den sozialen Medien. Eine aktuelle Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier zeigt, dass die Bayern-Profis zwischen dem Ende der Sommer-Transferperiode und dem Beginn der Winterpause das größte Follower-Wachstum auf Instagram verzeichneten. Mit insgesamt 2,29 Millionen neuen Followern führen sie die Liga an.

Follower-Wachstum der Bayern-Stars

Die Spieler des FC Bayern München haben in der ersten Saisonhälfte eindrucksvoll gezeigt, dass sie nicht nur sportlich, sondern auch auf Plattformen wie Instagram dominieren. Mit 2,29 Millionen neuen Followern führen sie die Bundesliga deutlich an. Borussia Dortmund folgt mit 376.088 neuen Anhängern, während RB Leipzig mit 173.916 neuen Followern auf dem dritten Platz landet. Diese Zahlen verdeutlichen den Einfluss der Münchner auf die sozialen Medien und ihr wachsende Popularität.

Michael Olise an der Spitze

Im Einzelranking sticht Michael Olise hervor. Der französische Außenbahnspieler konnte in seiner zweiten Saison beim FC Bayern beeindruckende 609.877 neue Follower gewinnen und überschreitet damit die Marke von zwei Millionen. Olise hat sich damit nicht nur als Spieler, sondern auch als Marke etabliert, die bei Fans und Followern gleichermaßen beliebt ist. Hinter ihm folgt der Shootingstar Lennart Karl mit 452.172 neuen Followern, gefolgt von Teamkollege Luis Díaz, der 321.388 neue Follower verzeichnen kann.

Prozentuales Wachstum: Yan Diomande beeindruckt

Besonders bemerkenswert ist das prozentuale Wachstum von Yan Diomande, dem Neuzugang von RB Leipzig. Der Offensivspieler steigerte seine Followerschaft von 14.324 auf beeindruckende 108.642, was einem Zuwachs von 658 Prozent entspricht. Diese Zahl zeigt, wie wichtig die sozialen Medien für die Spieler geworden sind und wie sehr sie die Plattform nutzen, um ihre Reichweite zu erhöhen und mit den Fans zu interagieren.

