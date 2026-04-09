Bundesliga heute Vorschau: Abstiegskampf pur in Köln – Dortmund Favorit gegen Leverkusen

Der 29. Spieltag bringt in der Bundesliga mehrere richtungsweisende Duelle mit sich. Im Fokus steht das Kellerduell des 1. FC Köln gegen Werder Bremen, während Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen als Favorit in die Partie geht und der VfL Wolfsburg unter Druck endlich den ersten Rückrundensieg holen will.

Spielplan am 29. Bundesliga-Spieltag

Spieltag 29 Bundesliga FC Augsburg - - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga VfL Wolfsburg - - Eintracht Frankfurt Bundesliga Borussia Dortmund - - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga RB Leipzig - - Borussia Mönchengladbach Bundesliga 1. FC Heidenheim - - 1. FC Union Berlin Bundesliga FC St. Pauli - - FC Bayern München Bundesliga 1.FC Köln - - SV Werder Bremen Bundesliga VfB Stuttgart - - Hamburger SV Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - SC Freiburg

Köln kämpft weiter um den Befreiungsschlag

Auch unter Interimscoach René Wagner wartet der 1. FC Köln weiter auf den ersten Bundesliga-Erfolg seit Januar. Nach dem hart erarbeiteten Remis in Frankfurt stehen die Chancen auf den lange ersehnten „Dreier“ im Heimspiel gegen Werder Bremen laut bwin mit einer Quote von 2.20 durchaus ordentlich. Die Bremer reisen mit drei Siegen aus den letzten fünf Partien an und stehen damit einen Platz vor dem „Effzeh“; gelingt ihnen der nächste Schritt und bauen sie den Vorsprung auf vier Punkte aus, würde bwin das Dreifache des Einsatzes auszahlen. Ein erneutes Unentschieden nach dem späten 1:1 aus dem Hinspiel ist mit Quote 3.70 bewertet.

Dortmund klarer Favorit, Wolfsburg unter Zugzwang

Borussia Dortmund ist als Tabellenzweiter hinter Bayern München praktisch für die Champions League qualifiziert, während Bayer Leverkusen noch um die Teilnahme an der Königsklasse kämpfen muss. Im dritten direkten Duell dieser Saison sehen die Buchmacher den BVB mit einer Quote von 1.98 deutlich vorne. Sollte die „Werkself“ dennoch überraschen und drei Punkte aus dem „Pott“ entführen, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 35 Euro zurück. Ganz andere Sorgen belasten Dieter Hecking und den VfL Wolfsburg: Die „Wölfe“ stehen mit 21 Zählern auf dem ersten direkten Abstiegsplatz und warten in der Rückrunde weiter auf den ersten Sieg. Gegen Eintracht Frankfurt ist der erste VfL-Erfolg unter Hecking mit 2.45 notiert, die Hessen gehen mit einer Quote von 2.65 ins Rennen.

Der FC Bayern setzt unterdessen seinen Höhenflug fort und geht mit einer Quote von 1.38 als klarer Favorit ins Gastspiel beim FC St. Pauli. Für die Münchner ist die Partie zugleich ein weiterer Schritt Richtung Selbstvertrauen vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid. Ein Sieg der Hanseaten würde in Anbetracht der Tabellenlage zwar „Big-Points“ bedeuten, gilt mit einer Quote von 7.50 jedoch als eher unwahrscheinlich.

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Spannung auch in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga reist Tabellenführer Schalke 04 mit großen Personalsorgen und einer Sieg-Quote von 3.70 als Außenseiter zur drittplatzierten SV Elversberg. Die Saarländer sind mit 1.85 favorisiert und könnten mit einem Heimsieg an S04 vorbeiziehen, um ihre Aufstiegsambitionen zu untermauern. Am Tabellenende kommt es zum Abstiegskracher zwischen dem Letzten Preußen Münster und dem Vorletzten SpVgg Greuther Fürth: Münster ist mit 2.10 leicht bevorzugt, Fürth liegt bei 3.40. Mit einem Erfolg würde Münster die „Rote Laterne“ an die Franken abgeben und wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt sammeln.

3-Weg-Quoten – 1. Bundesliga – 29. Spieltag, 10. April

FC Augsburg (3.30) X (3.80) TSG Hoffenheim (2.05)

3-Weg-Quoten – 1. Bundesliga – 29. Spieltag, 11. April

RB Leipzig (1.53) X (4.60) Borussia Mönchengladbach (5.50)

Borussia Dortmund (1.98) X (3.80) Bayer 04 Leverkusen (3.50)

VfL Wolfsburg (2.45) X (3.75) Eintracht Frankfurt (2.65)

1. FC Heidenheim (3.20) X (3.50) 1. FC Union Berlin (2.20)

FC St. Pauli (7.50) X (5.25) FC Bayern München (1.38)

3-Weg-Quoten – 1. Bundesliga – 29. Spieltag, 12. April

1. FC Köln (2.20) X (3.70) SV Werder Bremen (3.00)

VfB Stuttgart (1.46) X (4.80) Hamburger SV (6.50)

1. FSV Mainz 05 (2.20) X (3.25) SC Freiburg (3.40)

3-Weg-Quoten – 2. Bundesliga – 29. Spieltag, 10. April

Fortuna Düsseldorf (2.05) X (3.80) Holstein Kiel (3.30)

Karlsruher SC (3.10) X (3.75) Arminia Bielefeld (2.15)

3-Weg-Quoten – 2. Bundesliga – 29. Spieltag, 11. April

1. FC Nürnberg (2.10) X (3.70) Dynamo Dresden (3.25)

Hertha BSC (1.83) X (4.00) 1. FC Kaiserslautern (3.90)

Preußen Münster (2.10) X (3.60) SpVgg Greuther Fürth (3.40)

SV Darmstadt 98 (2.60) X (3.75) Hannover 96 (2.50)

3-Weg-Quoten – 2. Bundesliga – 29. Spieltag, 12. April

VfL Bochum (2.10) X (3.70) Eintracht Braunschweig (3.30)

SV 07 Elversberg (1.85) X (4.10) FC Schalke 04 (3.70)

SC Paderborn 07 (1.87) X (3.90) 1. FC Magdeburg (3.90)