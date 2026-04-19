Bundesliga heute Tabelle: FC Bayern heute Deutscher Meister!

Der FC Bayern hat den nächsten Deutschen Bundesliga Meistertitel am 30.Spieltag klar gemacht – heute! Nach einer überragenden Saison ging der Rekordmeister mit zwölf Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund in die Schlusswochen der Bundesliga. Der BVB patzte gestern, somit reichten den Bayern heute ein Unentschieden! Am Ende stand ein 4:2 Sieg gegen Stuttgart auf der Anzeigetafel!

Fußball heute: FC Bayern kürt sich erneut zum Meister – Nr. 35!

Bundesliga FC Bayern München 4.13 xG 1.14 4 2 VfB Stuttgart

Bundesliga Tabelle am 30.Spieltag

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München U S S S S > 30 25 4 1 109 29 80 79 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart S S N S N > 30 17 5 8 62 42 20 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

Schon am 30. Spieltag bietet sich der Mannschaft von Vincent Kompany die erste Chance, den Titel rechnerisch zu sichern. Entscheidend ist dabei nicht nur das eigene Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, sondern auch das Resultat des BVB bei der TSG Hoffenheim.

Bayern kann sich den Titel mit Schützenhilfe sichern

Verliert Borussia Dortmund in Hoffenheim, wäre die Lage eindeutig: Dann würde dem FC Bayern bereits ein Remis gegen Stuttgart reichen, um die Meisterschaft vorzeitig perfekt zu machen. In diesem Fall läge der Vorsprung bei 13 Punkten, bei nur noch vier ausstehenden Partien und maximal zwölf zu vergebenden Zählern.

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Anders gestaltet sich die Situation, falls der BVB zumindest einen Punkt mitnimmt. Bleibt Dortmund in Hoffenheim ungeschlagen, beträgt der Abstand weiterhin zwölf Punkte. Rein rechnerisch wäre der Titel dann noch nicht fix, auch wenn das deutlich bessere Torverhältnis der Münchner eine Aufholjagd praktisch ausgeschlossen erscheinen lässt. Dann müsste der FC Bayern gegen Stuttgart zwingend gewinnen, um den Meisterschaftssegen vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen.

Ergebnis BVB Ergebnis FC B Punkteabstand vorzeitig Meister? Niederlage Unentschieden oder Sieg 13 oder 15 Punkte Ja 🏆 Unentschieden Sieg 14 Punkte Ja 🏆 Unentschieden Unentschieden oder Niederlage 11 oder 12 Punkte Nein (Entscheidung vertagt)* Sieg Egal (selbst bei einem Bayern-Sieg) maximal 12 Punkte Nein (Entscheidung vertagt)*

Dortmund-Sieg würde die Entscheidung vertagen

Am unkompliziertesten wird die Konstellation für die Bayern, wenn Dortmund in Hoffenheim gewinnt. In diesem Fall bliebe der Abstand bei zwölf Punkten, die Entscheidung über den Titel wäre noch nicht gefallen.

Die Meisterfrage würde sich dann frühestens am 31. Spieltag klären. Angesichts der aktuellen Form der Münchner deutet jedoch vieles darauf hin, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Rekordmeister den nächsten Titel bestätigt.

Die Bayern haben sich in dieser Saison eine Ausgangslage erarbeitet, die kaum noch Raum für Überraschungen lässt. Die Offensive liefert Rekordwerte, die Defensive steht stabil, und auch die Konkurrenz konnte dem Rekordmeister über weite Strecken nicht gefährlich werden.

Ob schon am Wochenende oder wenig später: Die Münchner müssen den nächsten Meistertitel wohl nur noch offiziell machen.

Liveticker heute 4:1 FC Bayern gegen VFB Stuttgart

18:45 Uhr 4:1 Kane kommt in der 2.Hälfte für Musiala, Olise kommt für Luis Diaz – und dann steht es 4:1 ! Kane mit seinem Tor Nr. 32!



18:19 Uhr Bayern ist so gut wie Deutscher Meister Derzeit hat man 15 Punkte Vorsprung in der Tabelle nach einer starken 1.Halbzeit mit 3 Toren in nur 7 Minuten!



17:56 Uhr 1:0 für Stuttgart Führich bringt die Gäste in Führung! Flacher Schuß ins rechte Eck!



17:48 Uhr Die Bayern bestimmen 65% Ballbesitz für die Bayern, 2 Torschüsse und eine Ecke. Wann fällt hier das Führungstor?



17:30 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es los in München!



17:02 Uhr Anpfiff Offizielle Aufstellung Bayern

So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart: Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić. Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.