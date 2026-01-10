Bundesliga heute: Stuttgart gewinnt 4:1 gegen Leverkusen

Der VfB Stuttgart feiert einen beeindruckenden 4:1-Sieg über Bayer Leverkusen und beendet damit eine Serie von 15 Pflichtspielen ohne Sieg gegen den Angstgegner. In einem nahezu leeren Stadion zeigte das Team von Sebastian Hoeneß eine herausragende Leistung, die vor allem durch die Nationalspieler Jamie Leweling und Deniz Undav geprägt war. Mit diesem Sieg sichert sich der VfB wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Stuttgart setzt sich deutlich durch

Der VfB Stuttgart begann das Match druckvoll und zeigte von Anfang an, dass sie gewillt waren, die Schreckensbilanz gegen Bayer Leverkusen zu beenden. Bereits in der 7. Minute sorgte Leweling für die Führung, nachdem er von Undav mustergültig in Szene gesetzt wurde. Stuttgart dominierte die Partie und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Der zweite Treffer durch Leweling fiel kurz vor der Halbzeitpause, als er erneut aus kurzer Distanz zuschlug.

Maximilian Mittelstädt verwandelt Strafstoß

In der 29. Minute erhöhte Mittelstädt per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Josha Vagnoman im Strafraum gefoult wurde. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt, und Mittelstädt verwandelte souverän. Die Leverkusener, die ohne ihren Torjäger Patrik Schick antreten mussten, fanden offensiv nicht ins Spiel und agierten defensiv anfällig.

Dominanz der Stuttgarter Nationalspieler

Die Stuttgarter Nationalspieler waren die Hauptakteure des Abends. Leweling und Undav waren für drei der vier Tore verantwortlich, was die Diskussion um ihre Nominierung für die kommende WM anheizte. „Wenn man über die WM redet, denke ich schon, dass der ein oder andere heute einen richtigen Schritt gemacht hat“, bemerkte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel.

Ehrentreffer durch Grimaldo kommt zu spät

Obwohl Leverkusen in der zweiten Halbzeit durch einen Foulelfmeter von Alejandro Grimaldo auf 1:4 verkürzen konnte, war es zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Stuttgart verteidigte bis zum Schluss konzentriert und ließ sich den verdienten Sieg nicht mehr nehmen. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Spieler über den ersten Sieg gegen Bayer seit über sieben Jahren, was nicht nur für die Moral, sondern auch für die Tabelle von großer Bedeutung ist.