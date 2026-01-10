+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Bundesliga heute: Stuttgart gewinnt 4:1 gegen Leverkusen

von

Der VfB Stuttgart feiert einen beeindruckenden 4:1-Sieg über Bayer Leverkusen und beendet damit eine Serie von 15 Pflichtspielen ohne Sieg gegen den Angstgegner. In einem nahezu leeren Stadion zeigte das Team von Sebastian Hoeneß eine herausragende Leistung, die vor allem durch die Nationalspieler Jamie Leweling und Deniz Undav geprägt war. Mit diesem Sieg sichert sich der VfB wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Jamie Leweling (VfB)und Karim Adeyemi (BVB),beim Fußballspiel der Bundesliga Borussia Dortmund gegen Stuttgart im Signal Iduna Park (Foto Depositphotos.com)
Stuttgart setzt sich deutlich durch

Der VfB Stuttgart begann das Match druckvoll und zeigte von Anfang an, dass sie gewillt waren, die Schreckensbilanz gegen Bayer Leverkusen zu beenden. Bereits in der 7. Minute sorgte Leweling für die Führung, nachdem er von Undav mustergültig in Szene gesetzt wurde. Stuttgart dominierte die Partie und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Der zweite Treffer durch Leweling fiel kurz vor der Halbzeitpause, als er erneut aus kurzer Distanz zuschlug.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 16
| BayArena | 10.1.2026-18:30
Bayer 04 Leverkusen
S N U S S
1 : 4
1.92
xG
2.60
Endergebnis
VfB Stuttgart
S N S S U
Álex Grimaldo
66'
Jamie Leweling
7'
Maximilian Mittelstädt
29'
Jamie Leweling
45'
Deniz Undav
45'+2'
| Schiedsrichter: F. Zwayer | Halbzeit: 0-4
Aufstellungen
Bayer 04 Leverkusen
1
T
M. Flekken
38'
6.2
4
D
J. Quansah
6.6
8
D
Robert Andrich
6.3
44
D
J. Belocian
46'
5.5
13
M
Arthur
5.9
24
M
Aleix García
80'
6.3
6
M
Ezequiel Fernández
66'
6.9
20
M
Álex Grimaldo
66'79'82'
6.9
10
O
M. Tillman
7.5
23
O
N. Tella
46'
7.2
11
O
M. Terrier
66'
6.9
Ersatzspieler
5
D
Loïc Badé
46'70'
6.6
19
M
E. Poku
46'
6.9
36
T
N. Lomb
28
T
J. Blaswich
21
D
Lucas Vázquez
82'
18
O
Alejo Sarco
66'
6.7
42
M
Montrell Amare Culbreath
7
O
J. Hofmann
66'
6.6
Coach
K. Hjulmand
VfB Stuttgart
33
T
Alexander Nübel
8.3
4
D
J. Vagnoman
79'
6.6
3
D
R. Hendriks
6.6
24
D
J. Chabot
6.3
7
D
Maximilian Mittelstädt
29'
7.7
16
M
A. Karazor
6.5
6
M
Angelo Stiller
7.2
18
M
Jamie Leweling
7'38'45'79'
8.3
28
M
N. Nartey
89'
6.9
10
M
Chris Führich
72'
7.2
26
O
Deniz Undav
45'89'
8.2
Ersatzspieler
1
T
F. Bredlow
15
D
P. Stenzel
20
D
L. Stergiou
29
D
Finn Jeltsch
72'77'
6.7
27
O
Badredine Bouanani
22
D
L. Assignon
79'
6.7
30
M
Chema Andrés
89'
9
O
Ermedin Demirović
89'
25
Jeremy Arevalo
79'
6.3
Coach
S. Hoeneß
Tore
7'
Tor
Jamie Leweling (Assist: Deniz Undav)
29'
Elfmetertor
Maximilian Mittelstädt
45'
Tor
Jamie Leweling (Assist: Deniz Undav)
45'
+2
Tor
Deniz Undav (Assist: Chris Führich)
Elfmetertor
Álex Grimaldo
66'

Maximilian Mittelstädt verwandelt Strafstoß

In der 29. Minute erhöhte Mittelstädt per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Josha Vagnoman im Strafraum gefoult wurde. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt, und Mittelstädt verwandelte souverän. Die Leverkusener, die ohne ihren Torjäger Patrik Schick antreten mussten, fanden offensiv nicht ins Spiel und agierten defensiv anfällig.

Dominanz der Stuttgarter Nationalspieler

Die Stuttgarter Nationalspieler waren die Hauptakteure des Abends. Leweling und Undav waren für drei der vier Tore verantwortlich, was die Diskussion um ihre Nominierung für die kommende WM anheizte. „Wenn man über die WM redet, denke ich schon, dass der ein oder andere heute einen richtigen Schritt gemacht hat“, bemerkte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel.

Ehrentreffer durch Grimaldo kommt zu spät

Obwohl Leverkusen in der zweiten Halbzeit durch einen Foulelfmeter von Alejandro Grimaldo auf 1:4 verkürzen konnte, war es zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Stuttgart verteidigte bis zum Schluss konzentriert und ließ sich den verdienten Sieg nicht mehr nehmen. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Spieler über den ersten Sieg gegen Bayer seit über sieben Jahren, was nicht nur für die Moral, sondern auch für die Tabelle von großer Bedeutung ist.

