Bundesliga heute: FC Heidenheim vor dem Abstiegs-Showdown – Blick aufs Parallelspiel

Frank Schmidt will den Abstiegsshowdown des 1. FC Heidenheim am Samstag um 15.30 Uhr bei Sky so eng wie möglich begleiten lassen. Im Duell mit dem FSV Mainz 05 soll sein Team nicht nur auf das eigene Ergebnis schauen, sondern auch das Parallelspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg im Blick behalten. Für den Chefcoach ist klar: Es könnte bis zur letzten Sekunde um alles gehen.

Live verbunden mit dem Parallelspiel

Der Trainer kündigte am Freitag an, dass er und seine Mannschaft während der Partie in irgendeiner Form live mit dem anderen entscheidenden Spiel verbunden sein werden. „Selbstverständlich“ sei das der Fall, sagte Schmidt. Gerade in einem Herzschlagfinale wie diesem könne das Geschehen auf dem anderen Platz am Ende ausschlaggebend sein, „in die eine oder andere Richtung“.

Heidenheim, Wolfsburg und St. Pauli stehen vor dem letzten Spieltag jeweils bei 26 Punkten. Der direkte Klassenerhalt ist für kein Team aus diesem Trio noch erreichbar, es geht nur noch um den Relegationsplatz. Dort liegt derzeit Wolfsburg.

Tabelle der Bundesliga – die Plätze 14 bis 18

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 14 1.FC Köln S U N U N > 33 7 11 15 48 58 -10 32 15 SV Werder Bremen N S U N N > 33 8 8 17 37 58 -21 32 16 VfL Wolfsburg N S U U N > 33 6 8 19 42 68 -26 26 17 ▲ 1. FC Heidenheim S N S U S > 33 6 8 19 41 70 -29 26 18 ▼ FC St. Pauli N U N N N > 33 6 8 19 28 57 -29 26 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

Heidenheims Chance im Endspurt

Schmidt machte deutlich, wie besonders die Ausgangslage für seine Mannschaft ist. Der FCH war zwischenzeitlich schon als Tabellenletzter abgeschrieben worden, hat sich aber in den vergangenen Wochen wieder herangekämpft. „Wir können nur gewinnen. Wir können nichts mehr verlieren“, sagte der 52-Jährige.

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Gleichzeitig warnte er davor, den Gegner aus Mainz zu unterschätzen. Die Rheinhessen haben den Klassenverbleib längst sicher, doch für den Heidenheimer Coach ist das kein Grund für Nachlässigkeit. „Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so einer Mutmaßung, dass die mit dem Kopf schon halb am Strand sind“, erklärte Schmidt. „Das sind Profifußballer. Das sind keine Hobbyfußballer, die hier anreisen und auf der Hinfahrt sich ein paar Dosen Bier reinkippen, sondern die werden alles dafür tun, um die bestmögliche Leistung zu bringen.“

Voll fokussiert auf die eigene Aufgabe

Entsprechend erwartet Schmidt von seiner Elf eine intensive Vorstellung mit klarer Torgefahr. Die Mannschaft müsse auf einen Gegner vorbereitet sein, der trotz gesichertem Ligaverbleib seriös auftreten werde. „Wir wissen, wir brauchen wieder eine leidenschaftliche, gute Leistung mit Torgefahr in jeder Phase“, sagte der Heidenheim-Coach.