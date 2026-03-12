Bundesliga heute: FC Augsburg mit Zuversicht zum BVB: „Realistische Chance zu gewinnen“

Bundesliga heute: FC Augsburg mit Zuversicht zum BVB — Trainer Manuel Baum betont vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund die „realistische Chance zu gewinnen“. Der FCA reist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ins Westfalenstadion mit Rückenwind nach fünf Siegen aus den letzten sieben Partien und Platz neun in der Tabelle. Baum verweist auf die knappe 1:2-Niederlage in Leipzig als Beleg dafür, dass seine Mannschaft gegen die Top-Teams der Liga auswärts bestehen kann. Gleichzeitig bleibt die Personalsituation aufgrund von Verletzungen und angeschlagenen Spielern ein Thema.

Baum hebt Selbstvertrauen und Formkurve hervor

Manuel Baum stellte klar: „Wir haben eine realistische Chance zu gewinnen. Wir haben auch in Leipzig wieder gezeigt, dass wir gegen die Top-Teams der Liga auswärts bestehen können.“ Trotz des unglücklichen 1:2 gegen Champions-League-Aspirant RB Leipzig zeigte der FCA einen deutlichen Aufwärtstrend im Spielverlauf und sammelte zuletzt wichtige Punkte. Ballbesitz, Mut in Umschaltmomenten und die Fähigkeit, Großchancen zu kreieren, geben Augsburg laut Baum Zuversicht für das Duell in Dortmund.

Brüderduell: Keven gegen Nico Schlotterbeck

Im Fokus steht das außergewöhnliche Kapitänsduell der Schlotterbeck-Brüder: Keven (28) führt den FC Augsburg als Kapitän an, sein jüngerer Bruder Nico (26) trägt die Binde bei Borussia Dortmund. „Zwei Brüder als Kapitäne gegeneinander. Ich weiß gar nicht, ob es das schon einmal gegeben hat. Das kann eine schöne Geschichte werden. Ich freue mich darauf“, sagte Baum. Das Familienduell fügt dem Auswärtsspiel im Westfalenstadion eine besondere, emotionale Komponente hinzu.

Verletzungs- und Personallage beim FCA

Baum bestätigte mehrere Ausfälle: Jeffrey Gouweleeuw fehlt weiter, konnte unter der Woche aber bereits wieder zu „60 bis 70 Prozent“ im Mannschaftstraining mitwirken, weshalb der Trainer ein Comeback nach der Länderspielpause erwartet. Außerdem fallen Uchenna Ogundu, Chrislain Matsima und Yannick Keitel definitiv aus. Innenverteidiger Noahkai Banks ist angeschlagen und klagt über Schmerzen am Fuß; Baum sagte dazu: „Da müsse man schauen, ob wir das hinkriegen.“ Die genaue Diagnose und mögliche Ausfallzeiten hängen von den weiteren Untersuchungen und dem weiteren Trainingsverlauf ab.

Ausblick: Stimmung im Westfalenstadion und sportliche Herausforderung

Das Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten findet wie gewohnt in einem stimmungsvollen Umfeld statt — die Südtribüne im Westfalenstadion sorgt für Druck und Atmosphäre. Für Augsburg geht es darum, die jüngste Form in der Bundesliga fortzusetzen und gegen einen direkten Konkurrenten um die oberen Tabellenplätze einen Dreier anzustreben. Taktik, defensive Stabilität und die Besetzung auf der Innenverteidigerposition werden entscheidend dafür sein, ob die „realistische Chance“ Wirklichkeit werden kann.