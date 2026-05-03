Bundesliga heute Ergebnis: 1:0! Gladbach sichert Klassenerhalt gegen BVB

Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem späten Treffer den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gesichert und zugleich Borussia Dortmund die vorzeitige Vizemeisterschaft vermasselt. Das Team von Eugen Polanski gewann das Westduell verdient mit 1:0 (0:0), nachdem Haris Tabakovic in der 88. Minute zugeschlagen hatte. Der BVB kann den zweiten Platz nun erst am kommenden Spieltag perfekt machen.

Gladbach spielt sich früh in Position

Die Borussen aus Mönchengladbach befreiten sich damit endgültig aus ihren letzten Abstiegssorgen. Von Beginn an trat die Polanski-Elf entschlossen und resolut auf, hinterließ damit Eindruck und ließ den Gegner im gesamten ersten Durchgang nicht eine einzige nennenswerte Torchance zu. Allerdings fehlte den Hausherren trotz viel Einsatz zunächst die nötige Durchschlagskraft, weil der vorletzte Pass meist zu ungenau ausfiel.

Gregor Kobel erlebte deshalb lange einen weitgehend ruhigen Nachmittag. Erst in der 32. Minute musste der Dortmunder Torhüter ernsthaft eingreifen, als er eine Direktabnahme von Tabakovic stark parierte. Für diese Szene bekam er sogar anerkennenden Zuspruch vom Gladbacher Angreifer in Form eines Handschlags.

Dortmund bleibt lange blass

Beim BVB stand erneut der zuletzt überzeugende Samuele Inacio in der Startelf. Der Italiener begann wie schon beim klaren 4:0 gegen den SC Freiburg in der Vorwoche im offensiven Mittelfeld. Doch auch der 18-Jährige konnte sich zunächst nicht entscheidend durchsetzen, während Serhou Guirassy sich phasenweise weit zurückfallen ließ, um überhaupt am Spiel teilzunehmen.

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Nach der Pause hatte Gladbach zunächst wieder die erste große Gelegenheit. Tabakovic grätschte den Ball in der 48. Minute knapp am Tor vorbei, ehe Julian Brandt auf der Gegenseite zwei Minuten später verzog. In der Folge nahm die Partie spürbar an Tempo auf und entwickelte sich zu einem deutlich unterhaltsameren Spiel als noch im ersten Abschnitt.

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Spätes Tor entscheidet das Borussen-Duell

Vor allem Gladbach drängte nun mutig auf den Führungstreffer, während Dortmund den eigenen Ansprüchen weiterhin deutlich hinterherlief. Fußballerisch bewegten sich beide Teams insgesamt auf ähnlichem Niveau, doch die Gastgeber setzten die klareren Akzente. Auch ein Freistoß von Marcel Sabitzer aus aussichtsreicher Position in der 76. Minute brachte dem BVB ebenso wenig wie ein Abschluss von Fabio Silva.

Auf der anderen Seite verpassten Yannik Engelhardt in der 81. und Rocco Reitz in der 85. Minute nur knapp die Entscheidung, ehe Tabakovic kurz vor dem Ende den umjubelten Schlusspunkt setzte. Für Gladbach war es zudem das Ende einer langen torlosen Phase in diesem Duell: Das letzte 0:0 zwischen beiden West-Rivalen hatte es im April 1994 gegeben.