Bundesliga heute Tabelle: Diese Zahlen musst du zum 29. Spieltag kennen! Bayern, Dortmund & ein 16jähriger!

Der 29. Spieltag der Bundesliga brachte eine Reihe markanter Zahlen hervor. Borussia Dortmund kassierte dabei seine erste Niederlage in dieser Saison nicht gegen den FC Bayern, während der FC Bayern seine Offensivbilanz weiter nach oben schraubte. Auch bei Werder Bremen, dem HSV, VfB Stuttgart, Freiburg und Hoffenheim sorgten besondere Bestmarken und Rekorde für Gesprächsstoff.

BVB beendet Serie, Bayern jagt Torrekorde

Für Dortmund riss ausgerechnet jetzt eine bemerkenswerte Serie: Erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit verlor der BVB gegen ein Team, das nicht FC Bayern München hieß. Zudem ging eine Lauf von 36 Liga-Partien mit mindestens einem eigenen Tor zu Ende. Nur eine weitere Begegnung hätte den Vereinsrekord des BVB eingestellt, dann wären es 37 Spiele in Folge gewesen.

Ganz anders die Bayern: Der deutsche Rekordmeister steht nach 29 Spieltagen bereits bei 105 Treffern. Damit hat noch keine Mannschaft in einer kompletten Bundesliga-Saison früher häufiger getroffen.

Werder, HSV und die auffälligen Personalien

Bei Werder Bremen schrieb Marco Friedl eine unschöne Vereinsgeschichte. Der Kapitän sah zum vierten Mal in seiner Bundesliga-Karriere die Rote Karte und ist damit nun alleiniger Platzverweis-Rekordhalter des Klubs.

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Der Hamburger SV erreichte derweil eine historische Marke mit negativem Beigeschmack: Erstmals in seiner langen Bundesliga-Geschichte verursachte der HSV in einer Saison zehn gegnerische Strafstöße. Die zweistellige Zahl an Elfmetern gegen den Klub war damit frühzeitig erreicht.

Auch bei den Einzelspielern gab es auffällige Zahlen. Vincenzo Grifo absolvierte in Mainz sein 350. Pflichtspiel für den SC Freiburg. Oliver Baumann kam auf sein 518. Bundesligaspiel und zog damit in die Top 10 der Spieler mit den meisten Partien im Oberhaus ein; gemeinsam mit Michael Lameck liegt er nun auf Rang zehn.

Junge Rekorde und neue Bestmarken

In Heidenheim rückte mit Linus Güther ein außergewöhnlich junger Spieler in den Fokus. Mit seiner Einwechslung wurde er im Alter von 16 Jahren und 3 Tagen zum zweitjüngsten Akteur der Bundesliga-Geschichte. Nur Youssoufa Moukoko war bei seinem Debüt noch jünger, damals einen Tag nach seinem 16. Geburtstag.

Außerdem setzte Maximilian Mittelstädt ein persönliches Ausrufezeichen: Sein fünftes Saisontor bedeutete zugleich, dass er 2025/26 bereits genauso oft getroffen hat wie in seiner gesamten bisherigen Bundesliga-Karriere davor.