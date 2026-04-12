Bundesliga Breaking News: Sie ist die 1. Trainerin in der Bundesliga! Union Berlin mit Trainerin!

Der 1. FC Union Berlin hat sich überraschend von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt die bisherige U19-Trainerin Marie-Louise Eta, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag kurz vor Mitternacht mitteilte. Neben dem 54-jährigen Baumgart müssen auch seine Assistenten Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen. Union Berlin sorgt somit für ein sportliches Novum in der Bundesliga: die 1.weibliche Bundesliga-Trainerin!

Der Schritt folgt auf das 1:3 gegen Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim nur wenige Stunden zuvor. Fünf Spieltage vor Schluss steht Union sieben Punkte vor dem Relegationsplatz und bleibt damit trotz der Pufferzone weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Heldt zieht die Reißleine

„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich, und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt. „Zwei Siege aus 14 Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt“, erklärte er. „Wir haben daher entschieden, jetzt noch einmal neu anzusetzen.“

Die Aufgabe soll nun Eta übernehmen. Laut Heldt wird die 34-Jährige zunächst interimsweise eingesetzt, ehe sie im Sommer planmäßig Cheftrainerin der Frauen-Profimannschaft wird.

Historische Premiere in der Bundesliga

Mit Eta steht erstmals eine Frau als Cheftrainerin an der Seitenlinie eines Männer-Bundesligisten. Die 34-Jährige ist mit der Situation allerdings vertraut: Schon von November 2023 bis Mai 2024 hatte sie die Köpenicker als Co-Trainerin im Abstiegskampf begleitet.

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Baumgarts Aus bei Union kommt auch deshalb unerwartet, weil die Berliner den Vertrag mit dem früheren Union-Spieler erst im Januar vorzeitig verlängert hatten. Der gebürtige Rostocker hatte die Köpenicker Anfang Januar 2025 übernommen und sie in der vergangenen Saison auf Platz 13 geführt.