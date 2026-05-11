Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga – Entscheidungen im deutschen Profi-Fußball 2025/26

Die Saison 2025/26 im deutschen Profifußball nimmt früh Konturen an. Mit Bayern München als Meister, dem DFB-Pokal-Titel für einen noch nicht genannten Sieger und den festen Europapokal-Startplätzen ist die sportliche Landkarte bereits weitgehend gezeichnet. Dazu stehen mehrere Auf- und Abstiege fest, die das Bild in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga neu ordnen.

Bundesliga und Europapokal

Den Meistertitel sicherte sich Bayern München. In der Champions League sind Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig dabei. Stuttgart, Hoffeheim und Leverkusen haben Chancen auf den 4.CL-Platz bzw., auf die Europa League. Für den Platz in der Conference League kämpfen Freiburg, Frankfurt und Augsburg am letzten Spieltag. Beim DFB-Pokal kommt es zum Showdown zwischen den Bayern und Stuttgart. Um den Abstieg kämpfen St.Pauli, Heidenheim und Wolfsburg.

Bewegung in den Ligen darunter

In die Bundesliga steigt Schalke 04 auf, während aus der 2. Bundesliga Preußen Münster absteigt. In die 2. Bundesliga kehrt der VfL Osnabrück zurück. Aus der 3. Liga gehen der 1. FC Schweinfurt 05, Erzgebirge Aue, TSV Havelse und der SSV Ulm den Weg nach unten.

Aufstieg aus der Regionalliga

Den Sprung in die 3. Liga schaffen SG Sonnenhof Großaspach als Meister der Regionalliga Südwest, der SV Meppen als Meister der Regionalliga Nord und Fortuna Köln als Meister der Regionalliga West. Für die Relegation zur 3. Liga ist der Meister der Regionalliga Nordost vorgesehen, in der Übersicht wird dafür Würzburger Kickers genannt.