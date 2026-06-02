Brasiliens Coach Ancelotti bleibt bei Neymar zuversichtlich – WM 2026 Einsatz nicht in Gefahr

Carlo Ancelotti will Neymar nach dessen Wadenverletzung nicht überstürzen. Der Brasilien-Coach sieht beim Superstar zwar Fortschritte, will dem 34-Jährigen aber die nötige Zeit geben. Auch die Generalprobe gegen Ägypten am 6. Juni wird Neymar verpassen.

Ancelotti setzt auf Geduld

Nach dem Eintreffen der brasilianischen Nationalmannschaft in den USA sagte der 66-Jährige am Dienstag: „Er macht Fortschritte, es läuft gut, wir haben keine Eile“. Schon am Montag hatte Ancelotti im Rahmen des WM-Testspiels gegen Panama, das Brasilien mit 6:2 gewann, eine Rückkehr Neymars im ersten oder zweiten Gruppenspiel in Aussicht gestellt. Der Offensivmann fehlt der Seleção seit vergangener Woche wegen einer Muskelverletzung an der Wade.

Brasilien trotz schwierigem Weg mit Ansprüchen

Auch ohne den lange angeschlagenen Routinier bleibt Brasilien für die WM vom 11. Juni bis 19. Juli ein Team mit Anspruch. Die Seleção hatte die südamerikanische Qualifikation nur auf Rang fünf beendet, Ancelotti gab sich aber kämpferisch: „Wir wollen mit unseren Gegnern konkurrieren, versuchen, unser Bestes zu geben, hart zu arbeiten – jeder weiß, welche Erwartungen es an Brasilien gibt“, sagte er. „Es gibt einige starke Teams, aber ich denke, Brasilien kann mit jedem mithalten“.

Neymar vor vierter Weltmeisterschaft

Die Nominierung des Rekordtorschützen der Seleção mit 79 Treffern hatte im Vorfeld durchaus überrascht, schließlich hatte Neymar fast drei Jahre lang nicht mehr für Brasilien gespielt. In den vergangenen Spielzeiten wurde der Angreifer immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Für ihn ist die kommende Endrunde bereits die vierte Weltmeisterschaft. Zum Auftakt trifft Brasilien am 13. Juni in New Jersey auf Marokko, in der Vorrunde warten außerdem Haiti und Schottland.