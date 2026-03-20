Brasilien Nationalmannschaft WM 2026 Kader – Warum verzichtet Ancelotti auf Neymar?

In der Brasilien Nationalmannschaft droht Neymar das WM-Aus: Trainer Carlo Ancelotti verzichtet für die beiden letzten Testspiele vor der Weltmeisterschaft auf den 34-Jährigen. Neymar stand zwar auf der Vorabliste für die US-Tour gegen Frankreich (26. März) und Kroatien (1. April), wurde beim finalen Kader aber nicht berücksichtigt. Ancelotti begründete die Entscheidung mit fehlender Vollfitness und ließ die Tür für eine spätere Nominierung offen. Stattdessen berief der Trainer junge Alternativen wie Endrick zurück in die Selecao.

Ancelotti verzichtet auf Neymar: Kader ohne den Superstar

Carlo Ancelotti hat Neymar nicht für die anstehenden Länderspiele nominiert. Bei der Kader-Vorstellung erklärte der Italiener klar: „Ich habe ihn nicht nominiert, weil er nicht zu 100 Prozent fit ist.“ Neymar, der 128 Länderspiele auf dem Konto hat und dreimal an einer WM teilnahm, wartet damit weiter auf sein erstes Länderspiel seit Oktober 2023. Die Partien gegen Frankreich und Kroatien gelten als die letzten ernsthaften WM-Testspiele der Brasilien Nationalmannschaft auf der US-Tour.

Obwohl Neymar auf der Vorabliste stand, zog Ancelotti die Konsequenzen aus der aktuellen Fitnessbewertung. Er betonte zugleich, dass eine spätere Nachnominierung möglich bleibt: „Wenn sich das ändere, könne Neymar auch in diesem Jahr noch auf den WM-Zug aufspringen.“ Diese Formulierung hält die Option offen, setzt aber auch ein enges Zeitfenster voraus.

Medizinische Lage: Diagnose, Reha und Belastungssteuerung

Neymars Auslassen fußt auf medizinischen Gründen: Nach einem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff im Dezember leidet der Angreifer weiterhin an Beschwerden in der Oberschenkelmuskulatur. Solche Probleme beeinflussen Diagnose, Ausfallzeit und Reha-Planung und erschweren ein vollständiges Wiedereingliedern ins Mannschaftstraining. Ancelotti erwähnte die fehlende Vollfitness ausdrücklich als Entscheidungskriterium.

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Die Klub-Situation unterstreicht diese Vorsicht: Neymar wurde aus Gründen der „Belastungssteuerung“ bereits für das Ligaspiel bei Mirassol FC aus dem Santos-Kader gestrichen, kehrte aber später beim Derby gegen Corinthians SC zurück und bereitete das 1:1 vor. Ende Februar hatte er zudem mit zwei Treffern beim 2:1 gegen Vasco da Gama seine Klasse angedeutet, doch die wiederkehrenden Probleme verhindern bislang eine internationale Rückkehr.

Kader, Perspektiven und Alternativen: Endrick zurück, keine Bundesliga-Spieler

Als Konsequenz berief Ancelotti junge Offensivkräfte, darunter den von Real Madrid an Olympique Lyon verliehenen Angreifer Endrick (19), der rund ein Jahr nach seinem letzten Einsatz wieder in die Selecao zurückkehrt. Auffällig: Im aktuellen Aufgebot finden sich keine Bundesligaspieler. Die Zusammenstellung signalisiert, dass Ancelotti einerseits auf frische Optionen setzt und andererseits die taktische Vorbereitung für die WM-Probenphase in den USA priorisiert.

Ancelottis Vorgehen bleibt pragmatisch: Er beobachtet Neymars medizinische Entwicklung und die Belastungssteuerung beim Klub genau. Sollte sich Neymars Fitness deutlich verbessern, behält der Trainer die Möglichkeit einer Nachnominierung, andernfalls droht dem Superstar das vorzeitige Aus im Kampf um einen Platz im WM-Kader.

Brasilien Kader gegen Frankreich und Kroatien

Torhüter

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Fenerbahçe (TUR)

Verteidiger

Alex Sandro für Flamengo

Bremer – Juventus (ITA)

Danilo – Flamengo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Ibañez – Al-Ahli (SAU)

Léo Pereira – Flamengo

Marquinhos – PSG (FRA)

Wesley – Rom (ITA)

Mittelfeldspieler

Andrey Santos – Chelsea (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Danilo – Botafogo

Fabinho – Al-Ittihad (SAU)

Gabriel Sara – Galatasaray (TUR)

Angreifer

Endrick – Lyon (FRA)

Gabriel Martinelli – Arsenal (FRA)

Igor Thiago – Brentford (ING)

John Peter – Chelsea (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Matheus Cunha – Manchester United (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rayan – Bournemouth (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)