Brasilien Coach Ancelotti sorgt für Neymars Comeback bei der WM 2026

Carlo Ancelotti hat den 26 Mann WM Kader von Brasilien für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert und dabei für die größte Überraschung gesorgt. Neymar ist nach langer Zwangspause wieder dabei und darf damit seine vierte WM spielen. Nicht im Aufgebot stehen dagegen unter anderem João Pedro und Antony.

Neymar schafft das Comeback in die Seleção

Der 34 Jahre alte Offensivstar, seit Januar 2025 wieder für seinen Heimatklub FC Santos am Ball, hatte bis zuletzt um seine Rückkehr in die Seleção gekämpft. Zuletzt lief er im Oktober 2023 für das Nationalteam auf. In Brasilien hatte er seinen WM-Traum offen formuliert. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen“, sagte Neymar am Sonntag nach dem Spiel gegen Coritiba (0:3). „Körperlich fühle ich mich großartig. Ich habe alles gegeben, und es war nicht einfach. Ich habe hart und still gearbeitet und die Kritik anderer ertragen müssen, aber ich bin da, wo ich sein wollte. Ich hoffe, nominiert zu werden. Wenn nicht, werde ich eben ein weiterer Fan der Seleção sein.“

Bei der Vorstellung des 26-köpfigen Kaders ließ Ancelotti die Angreifer nacheinander aufrufen. Als der Name Neymar fiel, wurde es im Saal zunächst still, ehe deutlicher Jubel einsetzte. Der Italiener machte anschließend klar, warum er auf den früheren Barca- und PSG-Profi setzt. „Neymar wird ein wichtiger Spieler für uns bei der Weltmeisterschaft sein“, sagte Ancelotti. „Wir haben das gesamte Jahr damit verbracht, Neymar zu analysieren. Wir haben erkannt, dass er in dieser letzten Phase Kontinuität hatte und in guter körperlicher Verfassung war.“ Dem Vernehmen nach wartete der Nationalcoach bis zuletzt auf das medizinische Okay zur Fitness des Spielmachers. Nach der Freigabe aus der medizinischen Abteilung habe er eine Liste mit und eine Liste ohne Neymar vorbereitet gehabt.

Fehlende Namen und Kritik an der Entscheidung

Ganz ohne Diskussion dürfte die Berufung dennoch nicht bleiben, wie Thiago Rabelo, TM-Area-Manager Brasilien, einordnet. „Neymar erlebte eine Saison mit Höhen und Tiefen. Seine Statistiken sind im Vergleich zu anderen Spielern zwar gut, aber im Vergleich zu seinen früheren Leistungen eher enttäuschend. Neymar hat einige herausragende Leistungen gezeigt, doch es mangelt ihm an Konstanz und Intensität in den Spielen.“ In der laufenden Saison kommt Neymar für Santos bislang auf sechs Tore und drei Assists in 13 Partien.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Neben Neymar ist Vinicius Junior von Real Madrid der große Name im brasilianischen Aufgebot. Mit einem Marktwert von 150 Millionen Euro ist er fast doppelt so wertvoll wie Raphinha vom FC Barcelona, der innerhalb des Kaders den zweithöchsten Marktwert besitzt. Überraschend nicht berücksichtigt wurden João Pedro vom FC Chelsea und Antony von Real Betis. Auch Thiago Silva vom FC Porto fehlt, obwohl es rund um den Routiniers zuvor Spekulationen über ein mögliches Comeback gegeben hatte. Er stand auf der vorläufigen, 55 Namen umfassenden Liste.

Ancelotti zeigte Verständnis für die Enttäuschten. „Ich bin traurig für die Spieler, die außen vor gelassen wurden, wie João Pedro. Sie werden in der Zukunft Chancen haben“, sagte der brasilianische Chefcoach. Auch der Chelsea-Angreifer selbst reagierte gefasst. „Ich habe stets mein Bestes gegeben. Leider war es nicht möglich, diesen Traum zu verwirklichen, mein Land bei der Weltmeisterschaft zu vertreten, aber ich bleibe ruhig und fokussiert, wie ich es immer versuche. Freude und Frustration sind Teil des Fußballs. Von nun an wünsche ich allen, die dort sind, viel Erfolg, und ich werde einfach ein weiterer Fan sein, der sie anfeuert, den sechsten Titel nach Hause zu bringen.“

Vor der Weltmeisterschaft testet Brasilien noch gegen Panama und Ägypten. In WM Gruppe C trifft der Gruppenfavorit Brasilien auf Marokko, Haiti und dem Überraschungsteam aus Schottland.

Der WM Kader Brasiliens:

Torhüter

ALISSON (Liverpool);

EDERSON (Fenerbahçe)

WEVERTON (Grêmio)

Abwehr

ALEX SANDRO (Flamengo)

BREMER (Juventus)

DANILO (Flamengo)

DOUGLAS SANTOS (Zenit)

GABRIEL MAGALHÃES (Arsenal)

IBAÑEZ (Al-Ahli)

LÉO PEREIRA (Flamengo)

MARQUINHOS (PSG)

WESLEY (Roma)

Mittelfeld

BRUNO GUIMARÃES (Newcastle)

CASEMIRO (Manchester United)

DANILO SANTOS (Botafogo)

FABINHO (Al-Ittihad)

LUCAS PAQUETÁ (Flamengo)

Angriff

ENDRICK (Lyon)

GABRIEL MARTINELLI (Arsenal)

IGOR THIAGO (Brentford)

LUIZ HENRIQUE (Zenit)

MATHEUS CUNHA (Manchester United)

NEYMAR (Santos)

RAPHINHA (Barcelona)

RAYAN (Bournemouth)

VINI JR. (Real Madrid)