Brasilien bucht WM 2026 Ticket unter Ancelotti – Spannung im Quali-Krimi Südamerikas

Die brasilianische Nationalmannschaft hat sich unter ihrem neuen Trainer Carlo Ancelotti vorzeitig für die WM 2026 qualifiziert. Beim 1:0-Sieg gegen Paraguay sicherte sich die Selecao das Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Doch auch in den anderen Qualifikationsspielen Südamerikas bleibt es spannend.

Es hätte kaum passender laufen können: An seinem 66. Geburtstag feierte Carlo Ancelotti seinen ersten Sieg als brasilianischer Nationaltrainer – und gleichzeitig die erfolgreiche WM-Qualifikation. Nach dem 0:0 zum Einstand gegen Ecuador in der Vorwoche gelang der Selecao in São Paulo ein 1:0 gegen Paraguay. Matchwinner war Vinicius Junior, der in der 44. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und seinem Klubtrainer von Real Madrid damit auch im Nationalteam den ersten Erfolg schenkte.

Für Ancelotti, der erst kürzlich das Amt übernommen hatte, war es ein gelungener Start. Nach dem Spiel zeigte er sich erleichtert und kündigte eine kurze Auszeit an, bevor der Fokus wieder auf die anstehende Klub-WM rückt. „Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub hatte“, sagte der Italiener mit einem Augenzwinkern.

Ecuador zieht nach – Uruguay verbessert Position

Neben Brasilien hat auch Ecuador das WM-Ticket sicher. Das 0:0 gegen Peru reichte, um sich als zweites Team hinter Weltmeister Argentinien vorzeitig für die Endrunde zu qualifizieren. Mit 25 Punkten liegt Ecuador auf Rang zwei und ist ebenso wie Brasilien (ebenfalls 25 Punkte) nicht mehr von den Top sechs der Tabelle zu verdrängen.

Im Kampf um die restlichen direkten Qualifikationsplätze meldete sich Uruguay eindrucksvoll zurück. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Venezuela schoben sich die „Celeste“ auf Rang vier. Damit stehen die Chancen gut, direkt zur WM zu fahren, auch wenn noch zwei Spieltage ausstehen.

Kolumbien und Paraguay weiter im Rennen

Auch Kolumbien und Paraguay haben weiter alle Trümpfe in der Hand. Kolumbien erkämpfte sich in Buenos Aires ein 1:1 gegen Argentinien. Luis Diaz brachte die Gäste früh in Führung (24.), ehe Thiago Almada in der 81. Minute den Ausgleich erzielte. Die Argentinier mussten dabei lange in Unterzahl agieren, nachdem Enzo Fernandez in der 70. Minute die Rote Karte sah.

Paraguay trotzte zwar der Niederlage gegen Brasilien, bleibt mit 24 Punkten aber punktgleich mit Uruguay. Damit kämpfen beide Teams ebenso wie Kolumbien (22 Punkte) um die verbleibenden Direktplätze und den siebten Rang, der noch die Teilnahme am interkontinentalen Play-off-Turnier ermöglicht.

WM Quali Tabelle in Südamerika

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Argentinien S S S S U > 16 11 2 3 28 9 19 35 2 Ecuador S S U U U > 16 7 7 2 13 5 8 28 3 ▲ Brasilien U S N U S > 16 7 4 5 21 16 5 25 4 ▼ Paraguay U S U S N > 16 6 6 4 13 10 3 24 5 ▲ Uruguay U N U N S > 16 6 6 4 19 12 7 24 6 ▼ Kolumbien N N U U U > 16 5 7 4 19 15 4 22 7 Venezuela N N S S N > 16 4 6 6 15 19 -4 18 8 Bolivien U N U N S > 16 5 2 9 16 32 -16 17 9 Peru N S N U U > 16 2 6 8 6 17 -11 12 10 Chile S N U N N > 16 2 4 10 9 24 -15 10

Der Endspurt verspricht Spannung

Während Brasilien, Argentinien und Ecuador bereits planen können, bleibt es im südamerikanischen Qualifikationsrennen hochspannend. Noch zwei Spieltage sind zu absolvieren, und gleich mehrere Nationen kämpfen Kopf an Kopf um die letzten WM-Tickets. Besonders für Uruguay, Paraguay und Kolumbien wird jeder Punkt in den verbleibenden Partien entscheidend sein.