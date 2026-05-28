Brasilien bei der WM 2026: Neymar für WM-Auftakt fraglich: Muskelverletzung

Brasiliens WM-Start könnte ohne Neymar stattfinden. Der Superstar hat sich erneut verletzt und muss wegen einer Muskelverletzung an der Wade nach Angaben des Teamarztes zunächst zwei bis drei Wochen aussetzen.

Rückschlag kurz vor dem Turnier

Für die Selecao ist der Ausfall des Rückkehrers ein bitterer Nackenschlag. Brasilien greift am 14. Juni um 0.00 Uhr MESZ in die WM in den USA, Mexiko und Kanada ein und trifft zum Auftakt auf Marokko. Ob Neymar bis dahin rechtzeitig fit wird, ist offen.

Die Nominierung des 34-Jährigen hatte schon monatelang als größtes Fragezeichen vor der Kaderbekanntgabe gegolten. Seit seiner Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 stand der Rekordtorschütze der Selecao nicht mehr für Brasilien auf dem Platz. In 128 Länderspielen kommt Neymar auf 79 Treffer.

Spiele ohne den Kapitän

Fest steht bereits, dass Neymar die beiden Vorbereitungspartien der Mannschaft von Carlo Ancelotti verpassen wird. Am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni in Cleveland gegen Ägypten fehlt der Offensivstar auf jeden Fall. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Schottland und Haiti.

Brasilien wartet seit dem Titelgewinn 2002 auf den sechsten WM-Triumph.