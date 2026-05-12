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Bosnien veröffentlicht WM 2026 Kader: Mit Dzeko & Demirovic in WM Gruppe B

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Bosnien hat als erstes Team sein Aufgebot für die WM 2026 bekannt gegeben, und im Kader von Trainer Sergej Barbarez stehen auffällig viele Profis mit Stationen in Deutschland. Angeführt wird die Auswahl von Schalke-Stürmer Edin Dzeko, der zahlreiche bekannte Gesichter aus Bundesliga, 2. Liga und früheren deutschen Klubs an seiner Seite hat.

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Sergej Barbarez, Cheftrainer der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, verfolgt aufmerksam die Aufwärmphase vor dem WM-Qualifikations-Play-off zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina im Cardiff City Stadium. Das Spiel fand am 26. März 2026 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt. (Warren Little / Getty Images Europe via Getty Images)
Sergej Barbarez, Cheftrainer der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, verfolgt aufmerksam die Aufwärmphase vor dem WM-Qualifikations-Play-off zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina im Cardiff City Stadium. Das Spiel fand am 26. März 2026 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt. (Warren Little / Getty Images Europe via Getty Images)

Viele bekannte Namen aus der Bundesliga und dem Unterhaus

Mit Schalke-Verteidiger Nikola Katic (29) ist ein weiterer Akteur aus Gelsenkirchen dabei. Aus dem deutschen Unterhaus wurde zudem KSC-Mittelfeldspieler Dzenis Burnic (27) nominiert. Aus der Bundesliga komplettieren St. Paulis Torwart Nikola Vasilj (30), Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic (28) und Gladbachs Haris Tabakovic (31) das Aufgebot. Tabakovic hatte mit seinem entscheidenden Treffer im Playoff-Duell gegen Italien beim 4:1 nach Elfmeterschießen erst den Weg zur WM geöffnet.

Auch mehrere frühere Deutschland-Profis finden sich im Kader wieder. Dazu zählen der einstige Schalker Sead Kolasinac (32), der frühere HSV-Spieler Dennis Hadzikadunic (27), der ehemalige Kieler Armin Gigovic (24), Ex-Herthaner Ivan Sunjic (29) sowie Stjepan Radeljic (28), der nur kurz in Stuttgart ausgebildet wurde.

Der Bosnien WM Kader 2026

NameVereinMarktwertPosition
VasiljFC St. Pauli4,5 Mio. €Torhüter
ZlomislicHNK Rijeka2 Mio. €Torhüter
HadzikicVelez Mostar400 Tsd. €Torhüter
MuharemovićSassuolo20 Mio. €Verteidiger
DedićRB Salzburg15 Mio. €Verteidiger
KolasinacAtalanta6 Mio. €Verteidiger
CelikAIK Solna4 Mio. €Verteidiger
RadeljicHNK Rijeka2,8 Mio. €Verteidiger
KaticFC Zürich1,8 Mio. €Verteidiger
HadzikadunicHSV1,3 Mio. €Verteidiger
MujakicPartizan1,2 Mio. €Verteidiger
DemirovicVfB Stuttgart22 Mio. €Mittelfeld / Angriff
AlajbegovicBayer Leverkusen (U19)15 Mio. €Mittelfeld / Angriff
BajraktarevicNew England Revolution5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
MemićAZ Alkmaar4,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
TahirovićAjax Amsterdam4,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
HadziahmetovicBesiktas / Caykur Rizespor4,2 Mio. €Mittelfeld / Angriff
TabakovicTSG Hoffenheim3 Mio. €Mittelfeld / Angriff
GigovicHolstein Kiel2,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
MahmicMura2,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
SunjicPafos FC1,8 Mio. €Mittelfeld / Angriff
DzekoFenerbahce1,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
LukićUnion Berlin1,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
BazdarReal Zaragoza1,5 Mio. €Mittelfeld / Angriff
BurnicKarlsruher SC1,2 Mio. €Mittelfeld / Angriff
BasicOrenburg1,2 Mio. €Mittelfeld / Angriff

Alajbegovic als wertvollster Name, mehrere Spieler nur auf Abruf

Besonders im Fokus steht Top-Talent Kerim Alajbegovic (18), das im Sommer zu Bayer Leverkusen zurückkehrt. Mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro gehört er zu den wertvollsten Akteuren im bosnischen Kader. Vor ihm liegen nur VfB-Profi Demirovic mit 22 Millionen Euro und Sassuolos Verteidiger Tarik Muharemovic (23) mit 20 Millionen Euro.

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Während Alajbegovic fest dabei ist, verpassten Jusuf Gazibegovic (26) von der Kölner Leihstation, Emir Karic (28) und Arjan Malic (20) das endgültige WM-Aufgebot und stehen lediglich auf Abruf bereit. Im Kader von Barbarez ist dagegen Ermin Mahmic (21), der erst vor Kurzem vom ÖFB zum bosnischen Verband gewechselt war. Bosnien startet am 12. Juni gegen Gastgeber Kanada in das Turnier, in der Gruppe B warten außerdem die Schweiz am 18.06. und Katar am 24.06.

Weltmeisterschaften
12.6.2026
- 21:00
Kanada
- -
Bosnien & Herzegovina
Toronto Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 21:00
Schweiz
- -
Bosnien & Herzegovina
Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
24.6.2026
- 21:00
Bosnien & Herzegovina
- -
Qatar
Lumen Field Seattle WM Stadion

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