Bosnien veröffentlicht WM 2026 Kader: Mit Dzeko & Demirovic in WM Gruppe B

Bosnien hat als erstes Team sein Aufgebot für die WM 2026 bekannt gegeben, und im Kader von Trainer Sergej Barbarez stehen auffällig viele Profis mit Stationen in Deutschland. Angeführt wird die Auswahl von Schalke-Stürmer Edin Dzeko, der zahlreiche bekannte Gesichter aus Bundesliga, 2. Liga und früheren deutschen Klubs an seiner Seite hat.

Viele bekannte Namen aus der Bundesliga und dem Unterhaus

Mit Schalke-Verteidiger Nikola Katic (29) ist ein weiterer Akteur aus Gelsenkirchen dabei. Aus dem deutschen Unterhaus wurde zudem KSC-Mittelfeldspieler Dzenis Burnic (27) nominiert. Aus der Bundesliga komplettieren St. Paulis Torwart Nikola Vasilj (30), Stuttgarts Angreifer Ermedin Demirovic (28) und Gladbachs Haris Tabakovic (31) das Aufgebot. Tabakovic hatte mit seinem entscheidenden Treffer im Playoff-Duell gegen Italien beim 4:1 nach Elfmeterschießen erst den Weg zur WM geöffnet.

Auch mehrere frühere Deutschland-Profis finden sich im Kader wieder. Dazu zählen der einstige Schalker Sead Kolasinac (32), der frühere HSV-Spieler Dennis Hadzikadunic (27), der ehemalige Kieler Armin Gigovic (24), Ex-Herthaner Ivan Sunjic (29) sowie Stjepan Radeljic (28), der nur kurz in Stuttgart ausgebildet wurde.

Der Bosnien WM Kader 2026

Name Verein Marktwert Position Vasilj FC St. Pauli 4,5 Mio. € Torhüter Zlomislic HNK Rijeka 2 Mio. € Torhüter Hadzikic Velez Mostar 400 Tsd. € Torhüter Muharemović Sassuolo 20 Mio. € Verteidiger Dedić RB Salzburg 15 Mio. € Verteidiger Kolasinac Atalanta 6 Mio. € Verteidiger Celik AIK Solna 4 Mio. € Verteidiger Radeljic HNK Rijeka 2,8 Mio. € Verteidiger Katic FC Zürich 1,8 Mio. € Verteidiger Hadzikadunic HSV 1,3 Mio. € Verteidiger Mujakic Partizan 1,2 Mio. € Verteidiger Demirovic VfB Stuttgart 22 Mio. € Mittelfeld / Angriff Alajbegovic Bayer Leverkusen (U19) 15 Mio. € Mittelfeld / Angriff Bajraktarevic New England Revolution 5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Memić AZ Alkmaar 4,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Tahirović Ajax Amsterdam 4,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Hadziahmetovic Besiktas / Caykur Rizespor 4,2 Mio. € Mittelfeld / Angriff Tabakovic TSG Hoffenheim 3 Mio. € Mittelfeld / Angriff Gigovic Holstein Kiel 2,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Mahmic Mura 2,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Sunjic Pafos FC 1,8 Mio. € Mittelfeld / Angriff Dzeko Fenerbahce 1,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Lukić Union Berlin 1,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Bazdar Real Zaragoza 1,5 Mio. € Mittelfeld / Angriff Burnic Karlsruher SC 1,2 Mio. € Mittelfeld / Angriff Basic Orenburg 1,2 Mio. € Mittelfeld / Angriff

Alajbegovic als wertvollster Name, mehrere Spieler nur auf Abruf

Besonders im Fokus steht Top-Talent Kerim Alajbegovic (18), das im Sommer zu Bayer Leverkusen zurückkehrt. Mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro gehört er zu den wertvollsten Akteuren im bosnischen Kader. Vor ihm liegen nur VfB-Profi Demirovic mit 22 Millionen Euro und Sassuolos Verteidiger Tarik Muharemovic (23) mit 20 Millionen Euro.

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Während Alajbegovic fest dabei ist, verpassten Jusuf Gazibegovic (26) von der Kölner Leihstation, Emir Karic (28) und Arjan Malic (20) das endgültige WM-Aufgebot und stehen lediglich auf Abruf bereit. Im Kader von Barbarez ist dagegen Ermin Mahmic (21), der erst vor Kurzem vom ÖFB zum bosnischen Verband gewechselt war. Bosnien startet am 12. Juni gegen Gastgeber Kanada in das Turnier, in der Gruppe B warten außerdem die Schweiz am 18.06. und Katar am 24.06.