Borussia Mönchengladbach News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Borussia Mönchengladbach könnte bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine beeindruckende Delegation losschicken: Mindestens 15 Nationalspieler aus neun Nationen stehen für ihre Länder zur WM zur Verfügung. Vier deutsche WM-Kandidaten, drei US-Amerikaner als Gastgeber, zwei Japaner und Nationalspieler aus der Schweiz, Österreich, Bosnien-Herzegowina, den Niederlanden, Schweden und Südkorea. Dieser Überblick zeigt, welche Gladbach-Stars zur WM 2026 fahren.

Gladbach WM 2026 Nationalspieler: Die Übersicht

DFB-Spieler von Borussia Mönchengladbach bei der WM 2026

Gleich vier Spieler aus dem Gladbach-Kader stehen auf Nagelsmanns DFB-Radar. Die Kadernominierung erfolgt am 21. Mai 2026. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Rocco Reitz (DM) ist Kapitän und Stammkraft der Fohlen – der Eigengewächs hat sich mit konstant starken Leistungen für das DFB-Team empfohlen. Tim Kleindienst (ST) ist nach seinen Toren in der Nations League gesetzt als einer der gefährlichsten deutschen Stürmer. Robin Hack (LA/RA) bringt als schneller Außenstürmer Torgefahr auf dem Flügel. Florian Neuhaus (ZM) kämpft als erfahrener Mittelfeldmann um einen Platz im finalen 26-Mann-Kader. Zuletzt sicherte Gladbach mit einem 1:0 gegen den BVB den Klassenerhalt – auch das eine Visitenkarte für Nagelsmann.

Internationale WM-Spieler von Borussia Mönchengladbach

Nico Elvedi (IV, Schweiz) ist fester Bestandteil des Schweizer WM-Kaders und spielt mit der Schweiz in der WM-Gruppe B gegen Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Haris Tabakovic (ST, Bosnien-Herzegowina) steht im WM-Kader Bosniens und trifft in der WM-Gruppe B auf die Schweiz, Katar und Kanada. Bosnien hat seinen WM-Kader bereits bekanntgegeben.

Österreich ist erstmals seit 1998 wieder bei der WM dabei und trifft in der WM-Gruppe J auf Argentinien, Algerien und Jordanien.

Joe Scally, Giovanni Reyna und Alejo Sarco stehen alle als US-Amerikaner in der erweiterten Auswahl für die Heimweltmeisterschaft. Die USA treten als Gastgeber in der WM-Gruppe D gegen Paraguay, Australien und die Türkei an.

Kevin Diks (RV) ist WM-Kandidat für die Niederlande, die in der WM-Gruppe F auf Japan, Tunesien und Schweden treffen. Kota Takai und Shuto Machino sind WM-Kandidaten für Japan – ebenfalls in Gruppe F. Hugo Bolin gehört zum schwedischen WM-Aufgebot und spielt mit Schweden ebenfalls in Gruppe F: Drei Gladbach-Spieler in einer Gruppe!

Jens Castrop (ZM, Südkorea) ist eine echte Überraschung im Gladbach-Aufgebot: Der in Köln geborene Mittelfeldspieler entschied sich über seine südkoreanische Mutter für einen Verbandswechsel und wurde für die WM 2026 nominiert. Südkorea trifft in der WM-Gruppe A auf Mexiko, Südafrika und Tschechien.

Nathan Ngoumou (Kamerun) und Fabio Chiarodia (Italien) sind A-Nationalspieler, deren Länder sich leider nicht für die WM 2026 qualifiziert haben. Kamerun scheiterte in den CAF-Playoffs an der DR Kongo, Italien verpasste zum dritten Mal in Folge die Weltmeisterschaft.