Borussia Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck: „Wir wollen Meister werden“

Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck hat eine klare Kampfansage an den FC Bayern München gerichtet. Nach dem knappen 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim betont der Nationalspieler, dass der BVB den Anspruch hat, Meister zu werden. Mit nur noch sechs Punkten Rückstand auf die Münchner sieht Schlotterbeck die Chance, den Titel zu holen.

Schlotterbeck fordert Meisterschafts-Ambitionen

Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Heidenheim äußerte Schlotterbeck: „Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden.“ Diese deutlichen Worte verdeutlichen die Entschlossenheit des Defensivspielers und des gesamten Teams, in der Bundesliga anzugreifen und die Lücke zu schließen.

Bayern bleibt hinter den Erwartungen zurück

Der FC Bayern München, der am Samstag gegen den Hamburger SV nur ein Unentschieden (2:2) erzielte, hat in den letzten Spielen geschwächelt. Zuvor mussten sich die Münchner sogar dem FC Augsburg mit 1:2 geschlagen geben, was für Aufregung in der Säbener Straße sorgte. Schlotterbeck nutzt diesen Moment, um zu betonen: „Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause.“

Dortmund nutzt die Bayern-Patzerei

Mit einem gewissen Glück gelang es dem BVB, den Sieg gegen Heidenheim einzufahren. Schlotterbeck zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Wir haben heute mit etwas Glück gewonnen, das ist mir aber auch scheißegal.“ Diese Einstellung zeigt, dass der Fokus auf dem nächsten Schritt liegt: den Rückstand auf die Bayern weiter zu verringern.

Ausblick auf die nächsten Spiele

Die Blicke der Dortmunder richten sich bereits auf das kommende Wochenende. Während die Bayern gegen die formstarke TSG Hoffenheim antreten müssen, geht es für den BVB zum kriselnden VfL Wolfsburg. Schlotterbeck fordert das Team auf, weiterhin Punkte zu sammeln: „Wir probieren, da zu sein.“ Am 28. Februar steht zudem das direkte Duell zwischen Dortmund und Bayern im Westfalenstadion auf dem Programm.