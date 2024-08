Bleibt Manuel Neuer Nationaltorhüter nach der EM 2024? Zukunft der DFB-Torwartposition

Manuel Neuer, der erfahrene Torhüter des FC Bayern, hat noch nicht entschieden, ob er seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft fortsetzen wird. Auch sechs Wochen nach dem enttäuschenden Ausscheiden der Mannschaft bei der Heim-EM gegen Spanien bleibt die Zukunft des 38-Jährigen ungewiss. Diese Entscheidung ist besonders wichtig, da Bundestrainer Julian Nagelsmann bald seinen Kader für den Nations-League-Auftakt bekannt geben wird.

Langfristig kann der Bundestrainer jedoch nicht mehr auf den Weltmeister von 2014 bauen. Wiederholt wurde Neuer durch Verletzungen zurückgeworfen, auch wenn er sich nach seinem komplizierten Beinbruch im Dezember 2022 stark zurückgekämpft hat. Angesichts seiner Verletzungshistorie und dem Auslaufen seines Vertrags in München könnte Nagelsmann gezwungen sein, auf die FIFA WM 2026 ohne ihn zu planen.

„Durchziehen“ oder aufhören: Neuers Entscheidung naht

Der 25. August ist für Manuel Neuer ein Schlüsseldatum. Der deutsche Nationaltorhüter wird nicht nur zum Bundesligastart für den FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg auflaufen, sondern auch bei der festlichen Wiedereröffnung eines historischen Forsthauses aus dem 19. Jahrhundert am Spitzingsee in den Bayerischen Alpen zugegen sein. Neuer ist einer der Pächter dieses restaurierten Gebäudes nach Millionen-Investitionen.

Dabei denkt der Weltmeister von 2014 schon an die Zeit nach seiner aktiven Karriere. Zunächst steht jedoch eine wichtige sportliche Entscheidung bevor. Diese Entscheidung betrifft seine Zukunft in der Nationalmannschaft und könnte das Ende einer beeindruckenden Laufbahn einläuten. Rudi Völler, Sportdirektor des DFB, betonte im Sport1-Doppelpass, dass es vor der Nominierung für die September-Länderspiele eine Ankündigung von Neuer geben werde. Dieser „hat es verdient, den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht“, so Völler.

Die Fragen, die sich stellen, lauten: Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Nachdem Neuer nach der Europameisterschaft zuhause noch keine klaren Aussagen gemacht hatte, hat er in den letzten Monaten Zeit gehabt, über seine Zukunft nachzudenken. Er äußerte auf der Südkorea-Reise des FC Bayern München Anfang August, dass es noch zu früh sei, etwas Konkretes bekannt zu geben, da noch einige Gespräche geführt werden müssten. Diese Gespräche seien geplant, aber Neuer müsse sich darüber im Klaren sein, was er wirklich will.

Neuer, mittlerweile 38 Jahre alt, steht vor der wohl schwersten Entscheidung seiner Karriere. Ob er weiterspielt oder aufhört, wird nicht nur seinen weiteren Weg, sondern auch die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft beeinflussen.

Fährt Manuel Neuer zur WM 2026 in die USA?

Manuel Neuer könnte für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko spielen, vorausgesetzt, er setzt seine Karriere für zwei weitere Jahre fort. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft nur noch ein Jahr, was bedeutet, dass er eine schwierige Entscheidung treffen muss. Entscheidend wird sein, wie sein Körper auf die Belastungen reagiert, die durch Liga, Pokal und Champions League entstehen.

Neuer selbst hat betont, dass seine Gesundheit und Leistung zentrale Faktoren sind. Er wird genau auf seinen Körper hören und entscheiden, ob er weitermacht, basierend auf dem Feedback seines Körpers. Spaß am Spiel ist ein weiterer wichtiger Aspekt für ihn, um weiter auf höchstem Niveau zu spielen.

Ersetzt ihn Marc-Andre ter Stegen im DFB Trikot?

Es wird spekuliert, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann bald entscheiden wird, ob es Zeit für Manuel Neuer ist, seinen Platz im deutschen Tor nach 15 Jahren zu räumen. Marc-Andre ter Stegen, der als möglicher Nachfolger gilt, ist inzwischen 32 Jahre alt und seit einem Jahrzehnt der Stammtorhüter beim FC Barcelona. Trotzdem hat er es noch nicht geschafft, die feste Nummer eins für Deutschland zu werden.

Rudi Völler betonte, dass ter Stegen ein Weltklasse-Torhüter sei, der auf seine Chance warte. Die Situation um Manuel Neuer bleibt offen. Es gibt derzeit keine offiziellen Abschiedsnachrichten von ihm beim DFB. Laut der Bild-Zeitung besteht jedoch die Tendenz, dass Neuer bei den bevorstehenden Nations-League-Spielen gegen Ungarn und die Niederlande nicht dabei sein wird.

Julian Nagelsmann wird seine Kader-Nominierung am 29. August bekannt geben, nur vier Tage nach der Eröffnung eines neuen Gasthauses am Spitzingsee. Die Entscheidung über die Zukunft im deutschen Tor rückt näher und es wird spannend zu sehen sein, ob ter Stegen endlich seine lang erwartete Chance erhält.