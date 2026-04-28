Bleibt Harry Kane beim FC Bayern München? Verlängerung noch vor der WM 2026?

Der FC Bayern treibt die Planung mit Harry Kane voran und bekommt dabei offenbar Rückendeckung aus dessen engstem Umfeld. Laut einem Sky-Bericht arbeiten die Münchner daran, den Vertrag des englischen Angreifers möglichst noch vor der anstehenden Weltmeisterschaft zu verlängern.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

Die Signale aus Kanes Lager sollen derzeit klar positiv sein. Besonders im Fokus stehen dabei die Gespräche mit seiner Familie, die den 32-Jährigen eng begleitet und im Austausch mit dem Klub eine wichtige Rolle spielt.

Familie Kane sendet Offenheit

Nach Informationen von Sky hat der deutsche Rekordmeister bereits sehr positive Signale aus dem Umfeld des Stürmers erhalten. Charlie Kane, sein Bruder, und Vater Pat, die beide in seiner Karriere eine zentrale Funktion einnehmen, sollen dem Verein gegenüber deutlich gemacht haben, dass sie einer Fortsetzung des gemeinsamen Weges offen gegenüberstehen.

An der Säbener Straße wird diese Haltung als starkes Indiz gewertet. Sie passt zu dem Eindruck, dass sich Kane in München sportlich wie privat gut eingelebt hat und ein langfristiger Verbleib durchaus realistisch ist.

Auch in der Vergangenheit hatte der Torjäger mehrfach betont, wie wohl er sich beim FC Bayern fühlt, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon.

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Bayern drängt auf frühzeitige Klarheit

Für die Verantwortlichen ist das Ziel eindeutig: Sie wollen schnell Planungssicherheit schaffen und ihren Schlüsselspieler dauerhaft binden. Kane ist unter Vincent Kompany nicht nur der zentrale Torjäger, sondern auch ein wichtiger Führungsspieler im Kader.

Seit seinem Wechsel hat sich der Engländer rasch zu einer prägenden Figur entwickelt und liefert konstant Leistungen auf Topniveau. Entsprechend groß ist der Wunsch beim Klub, die Gespräche zeitnah zu einem positiven Abschluss zu bringen.

In den kommenden Wochen könnte sich entscheiden, ob Bayern schon bald Vollzug melden und damit ein deutliches Signal für die Zukunft setzen kann.