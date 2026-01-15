Bis 2028: Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Bastian Schweinsteiger bleibt bis 2028 TV-Experte bei der ARD. Der ehemalige Fußball-Weltmeister hat seinen Vertrag verlängert und freut sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Gemeinsam mit dem ARD-Team wird er alle deutschen Spiele sowie die Halbfinals und das Endspiel begleiten. Die deutsche Mannschaft startet am 14. Juni gegen Curacao in das Turnier.

Schweinsteiger bleibt ARD-Experte bis 2028

Bastian Schweinsteiger, der 41-jährige Ex-Profi des FC Bayern München, hat seinen Vertrag als TV-Experte in der ARD bis 2028 verlängert. Der Sender gab die Vertragsverlängerung am Donnerstag bekannt. Schweinsteiger, der seit 2020 die Fußball-Übertragungen der ARD mit seiner Expertise bereichert, äußerte sich auf Instagram: „Die Reise geht weiter! Gemeinsam mit dem Team freue ich mich in diesem Jahr besonders auf eine spannende und erfolgreiche WM.“

ARD und ZDF übertragen die WM 2026

Die ARD und ZDF werden während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 stattfindet, insgesamt 60 von 104 Spielen übertragen. Dies beinhaltet alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, die Halbfinals sowie das Endspiel. Die Zuschauer können sich somit auf umfassende Berichterstattung und spannende Analysen durch Schweinsteiger freuen.

Eröffnungsspiel für die deutsche Mannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft, unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, wird ihr erstes Gruppenspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling Curacao bestreiten. Der Druck auf die Mannschaft ist hoch, da sie sich für die enttäuschenden letzten Turniere rehabilitieren möchte. Schweinsteiger wird in seinen Analysen sicher wertvolle Einblicke geben, die sowohl die Fans als auch die Experten interessieren werden.

Schweinsteigers Einfluss auf die Übertragungen

Die ARD hebt hervor, dass Schweinsteiger mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Fachwissen die Fußballübertragungen erheblich bereichert. Seine Analysen und Einschätzungen sind nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam und ansprechend für die Zuschauer. In der Rolle des Experten wird er weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Berichterstattung über die großen Fußballereignisse in Deutschland sein.