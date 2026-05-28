Bester Deutscher Nationalspieler bei der WM 2026? Das lange Warten auf „Magic Musiala“

Jamal Musiala kehrt mit großen Erwartungen in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Doch nach seiner Horror-Verletzung bei der Klub-WM 2025 ist der Bayern-Star noch nicht wieder bei 100 Prozent, auch wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann demonstrativ auf ihn setzt.

Zwischen Hoffnung und Zweifel

Im offiziellen WM-Song von Pop-Ikone Shakira kündigt Musiala an, er sei „bereit“. Auf dem Platz in Herzogenaurach begleitet diese Botschaft allerdings die lange Frage, ob der 23-Jährige auf der großen Weltbühne sofort wieder zum Unterschiedsspieler werden kann. Selbst Musiala räumte ein: „Ich weiß, es sind noch Schritte nach vorne, die ich machen kann, was noch fehlt von letzter Saison“. Dennoch betonte er nach dem verheerenden Aus bei der Klub-WM 2025, er sei schon „sehr, sehr zufrieden“ mit seinem aktuellen Stand.

Bei voller Fitness, das zeigte auch das Pokalfinale des FC Bayern gegen Stuttgart (3:0), ist der Offensivmann aber noch nicht. Nagelsmann hält das allerdings für zweitrangig. „Wenn er mit 70 Prozent spielt, ist er trotzdem besser als viele andere auf der Welt“, sagte der Bundestrainer, „weil er einfach ein außergewöhnlich guter Spieler ist.“

Nagelsmann baut auf den Jungstar

Schon in der ersten Trainingseinheit trieb Nagelsmann seinen Hoffnungsträger immer wieder an und lobte ihn auffallend oft. Laut rief er auf dem „Home Ground“ in Herzogenaurach: „Gut gemacht, Jamal.“ Kurz darauf verbuchte Musiala im Training seinen ersten „WM-Treffer“. Die Botschaft des Bundestrainers ist klar: Der Kreativspieler soll nicht unter Druck gesetzt, sondern behutsam aufgebaut werden.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB Pokal 2025/2026 3 2 1 181′ 1 6.5 Bundesliga 2025/2026 15 7 8 678′ 1 3 (1) 4 6.7 Champions League 2025-2026 6 3 3 315′ 1 2 (0) 1 6.8 Gesamt: 24 12 12 1174′ 2 0 0 5 (1) 6 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 24 - Per Game In Startaufstellung 12 0.5 Per Game Minuten 1174 48.9 Per Game Tore 5 0.2 Per Game Assists 6 0.3 Per Game

Zum bislang letzten Mal hatte Musiala am 23. März 2025 im DFB-Dress in der Nations League gegen Italien (3:3) seine Klasse gezeigt. Der viel diskutierte Dreizack mit ihm, Florian Wirtz und Kai Havertz stand letztmals am 19. November 2024 in Ungarn (1:1) gemeinsam auf dem Rasen. Weil Havertz den ersten WM-Test am Sonntag um 20.45 Uhr im ZDF in Mainz gegen Finnland wegen des Endspiels in der Champions League verpasst, bleibt dem Trio nur die Generalprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA, um sich vor dem Turnier noch einzuspielen.

Die Last der großen Bühne

Musiala hatte sich schon bei der enttäuschenden WM 2022 mit 19 Jahren der Fußballwelt vorgestellt und beim blamablen Vorrunden-Aus in drei Partien immerhin eine Vorlage gesammelt. Für die Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli wurde er schon damals als Spieler „seiner“ WM ausgerufen. Auch abseits des Platzes baute man den Bayern-Profi zum Weltstar auf, etwa als „Superhero“ in einer gemeinsamen Ausstellung mit Wirtz im Dortmunder Fußballmuseum oder als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin neben Ikonen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

„Ich hoffe, ich kann noch viel machen, um meinen Wert neben den ganzen Stars zu zeigen“, sagte Musiala dazu. Sein WM-Ziel formulierte er selbstbewusst als „Traum“. „Wir wollen das Land stolz machen“, sagte er und lächelte sein schüchternes Buben-Lächeln.

Noch im April hatte die Fußball-Nation darüber diskutiert, ob man auf den formschwachen Regisseur nicht lieber verzichten sollte. Bayern-Coach Vincent Kompany wischte solche Zweifel beiseite und versprach, der „Magic Musiala“ komme „zu 100 Prozent wieder“. Für Nagelsmann kam ein Verzicht ohnehin nicht infrage. Er lobte Musialas „unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen“ und sein „Straßenkicker-Gen“. Kapitän Joshua Kimmich ergänzte: „Er ist unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball.“

Musiala selbst will sich weiter bremsen und „nicht zu viel nach vorne“ schauen, sondern sich auf die „kleinen Schritte“ konzentrieren. Auch Nagelsmann möchte seinen Ballmagneten „nicht extrem unter Druck“ setzen: „Er ist nicht der, der alles alleine entscheiden muss“ – auch wenn er es könnte. „Wenn Flo und Jamal gut funktionieren“, sagte der Bundestrainer, „dann sind wir schon gut.“ Und wirklich: bereit.