Benjamin Hübner wird neuer Co-Trainer der Nationalmannschaft

Der DFB hat offiziell bestätigt, was sich in den letzten Tagen abgezeichnet hatte: Benjamin Hübner tritt die Nachfolge von Sandro Wagner als Assistenztrainer unter Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Der frühere Bundesliga-Profi bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch ein vertrautes Verhältnis zum Chefcoach mit – eine Konstellation, die beim DFB auf große Zustimmung trifft.

Ein bekanntes Gesicht mit neuer Rolle

Benjamin Hübner, 35 Jahre alt, wird ab dem 1. Juli fester Bestandteil des Trainerteams der deutschen Nationalmannschaft. Noch ist er bei der TSG Hoffenheim als Co-Trainer im Einsatz, nach dem Finalturnier der Nations League wird er dann offiziell beim DFB starten. Sein Vertrag läuft zunächst über drei Jahre.

Die Verbindung zu Nagelsmann reicht bis in die gemeinsame Zeit in Hoffenheim zurück, wo Hübner unter dem damaligen TSG-Trainer spielte. „Diese Zeit hat mich nicht nur als Spieler, sondern auch als zukünftigen Trainer stark geprägt“, erklärte Hübner, der seine aktive Karriere Ende 2022 verletzungsbedingt beendete.

Wagner geht, Hübner kommt – die Hintergründe

Sandro Wagner verlässt das DFB-Trainerteam nach der Nations League auf eigenen Wunsch. Laut Medienberichten möchte er seine Entwicklung als Cheftrainer vorantreiben – ein Schritt, der im DFB-Umfeld respektiert wird. Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, lobte Wagner, betonte aber gleichzeitig die Qualität seines Nachfolgers.

„Benjamin hat bereits als Co-Trainer überzeugt und bringt durch seine Zeit als Profi einen besonderen Zugang zu den Spielern mit“, so Völler. Auch das Vertrauen zwischen Nagelsmann und Hübner sei durch die gemeinsame Vergangenheit in Hoffenheim bereits gewachsen.

Vom Spielfeld an die Seitenlinie

Nach seinem Karriereende wechselte Hübner zunächst in den Jugendbereich und feierte mit den A-Junioren der TSG Hoffenheim direkt Meisterschaft und Pokalsieg. Seit Februar 2024 gehört er zum Trainerstab der Profimannschaft. Nun folgt mit dem Engagement beim DFB der nächste Karriereschritt.

Julian Nagelsmann lobte seinen neuen Assistenten als „echten Teamplayer“, der stets den Mannschaftserfolg über eigene Interessen stelle – eine Eigenschaft, die im Nationalteam besonders gefragt ist. Hübner selbst blickt mit Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben, insbesondere auf die Heim-WM im kommenden Jahr.