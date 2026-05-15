Belgien WM 2026 Kader: Frankfurts Arthur Theate der einzige Bundesliga-Spieler

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Arthur Theate ist als einziger Bundesliga-Profi im belgischen WM-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada dabei. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt gehört zu den 26 Nominierten, die Bondscoach Rudi Garcia am Freitag bekanntgab. Belgien setzt dabei auf seine großen Namen wie Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku.
Nur Theate aus der Bundesliga im Aufgebot
Für Theate ist es die einzige Nominierung aus dem deutschen Oberhaus, während die neun weiteren Belgier aus der Bundesliga leer ausgingen. Im Vergleich zur vergangenen Länderspielpause strich Garcia unter anderem Leipzigs Torhüter Maarten Vandevoordt aus dem Kader. Auch Loïs Openda, der frühere RB-Stürmer, sowie die in der Bundesliga gehandelten Nathan De Cat und Mika Godts gehören nicht zum Aufgebot der Roten Teufel.
Belgien setzt auf Erfahrung und Qualität
Den höchsten Marktwert im belgischen Team bringt Manchester-City-Angreifer Jérémy Doku mit 65 Millionen Euro mit. Der erfahrenste Akteur ist der frühere Dortmunder Axel Witsel, der bereits 136 Länderspiele absolviert hat. Über die Marke von 100 Einsätzen kommen außerdem Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois. Kapitän der Auswahl ist Youri Tielemans.
Vorbereitung und Gegner in Gruppe G
Belgien geht als Favorit der Gruppe G in die WM und trifft dort auf Ägypten am 15. Juni, den Iran am 21. Juni und Neuseeland am 27. Juni. Zuvor stehen für die Roten Teufel noch zwei Testspiele auf dem Programm, gegen Kroatien am 2. Juni und gegen Tunesien am 6. Juni. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.
Belgiens WM 2026 Kader
Torwart: Thibaut Courtois (Real Madrid), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Matz Sels (Nottingham Forest), Mike Penders (Racing Straßburg), Senne Lammens (Manchester United)
Abwehr: Zeno Debast (Sporting Lissabon), Wout Faes (Leicester City), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Mailand), Ameen Al-Dakhil (VfB Stuttgart), Brandon Mechele (Club Brügge), Maxim De Cuyper (Club Brügge), Joaquin Seys (Club Brügge), Timothy Castagne (FC Fulham), Thomas Meunier (OSC Lille)
Mittelfeld: Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise), Axel Witsel (Atlético Madrid), Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam), Youri Tielemans (Aston Villa), Bryan Heynen (KRC Genk), Alexis Saelemaekers (AC Mailand), Diego Moreira (RC Straßburg), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), Kevin De Bruyne (Manchester City), Hans Vanaken (Club Brügge)
Angriff: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal FC), Malick Fofana (Olympique Lyon), Dodi Lukébakio (FC Sevilla), Loïs Openda (RB Leipzig), Romelu Lukaku (SSC Neapel), Michy Batshuayi (Galatasaray), Romeo Vermant (Club Brügge)