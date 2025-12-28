Bei der WM 2026 unsere Nr.1 im deutschen Tor? Baumann lässt die Leistung sprechen

Oliver Baumann hat sich als unangefochtene Nummer eins im deutschen Tor etabliert und könnte diese Position auch im WM-Jahr 2026 verteidigen. Der erfahrene Keeper von TSG Hoffenheim genießt die besinnlichen Tage mit seiner Familie, während er sich auf den Trainingsauftakt am 2. Januar vorbereitet. Trotz seiner starken Leistung in den letzten Länderspielen bleibt Baumann bescheiden und konzentriert sich darauf, seine Form zu halten.

Baumann als Rückhalt der Nationalmannschaft

Der 35-jährige Torhüter hat in seinen zehn Länderspielen bisher nur sieben Gegentore kassiert und blieb in den letzten vier Partien ohne Gegentor. Diese beeindruckende Bilanz verleiht der DFB-Auswahl zusätzliche Sicherheit. „Ich versuche für mich, meine Leistung zu bringen. Damit kann ich am lautesten reden und nichts sagen“, erklärte Baumann, der mit seiner ruhigen Art und seinem sachlichen Verhalten das Vertrauen in die Abwehr stärkt.

Völler lobt Baumanns Leistung

Rudi Völler, DFB-Sportdirektor, hebt hervor: „Oliver Baumann macht es bislang wunderbar.“ Die Zukunft von Marc-André ter Stegen, der als potenzieller Stammkeeper für die WM 2026 eingeplant ist, bleibt jedoch ungewiss. Sollte der Barça-Keeper im kommenden Transferfenster keinen neuen Verein finden, könnte Baumann in die Pole Position rücken. Die Rückkehr von Manuel Neuer, der sich von einer Verletzung erholt, scheint momentan ausgeschlossen.

Baumann bleibt gelassen

Baumann äußert, dass er den Anspruch hat, bei der WM im Tor zu stehen, jedoch vermeidet er es, dies lautstark zu kommunizieren. „Was meinst du, was die eine oder andere Zeitung daraus macht?“, fragte er ironisch nach dem letzten Ligaspiel in Stuttgart. Trotz des Drucks bleibt der Hoffenheimer Kapitän gelassen und nimmt die Diskussionen über seine Position mit einem Lächeln zur Kenntnis.

Der Fokus auf die WM 2026

Während die Zeit für Baumann spielt, träumt er von der Möglichkeit, als Nummer eins zur WM zu fahren. „Oliver geht super mit der gesamten Situation um. Er sieht das total gelassen und freut sich, dass er spielt“, so Völler. Die kommenden Monate werden entscheiden, ob Baumann die Chance erhält, sich auf der größten Bühne des Fußballs zu beweisen.