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Beflockung der DFB Deutschland Trikots ohne V: Adidas geht das „V“ aus: Havertz, Pavlovic & Undav Schuld!

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Bei der Beflockung der Deutschland Trikots 2026 herrscht bei adidas aktuell ein kurioser Engpass: Der Buchstabe V ist offenbar ausverkauft. Deshalb können Fans von Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav derzeit online keine Originaltrikots der drei DFB-Profis bestellen.

Deutschlands Stürmer Deniz Undav bejubelt mit seinen Teamkollegen den sechsten Treffer der deutschen Mannschaft im WM-Gruppenspiel der Gruppe E gegen Curaçao. Die Partie fand am 14. Juni 2026 im Houston Stadium statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
Deutschlands Stürmer Deniz Undav bejubelt mit seinen Teamkollegen den sechsten Treffer der deutschen Mannschaft im WM-Gruppenspiel der Gruppe E gegen Curaçao. Die Partie fand am 14. Juni 2026 im Houston Stadium statt. Alexander Hassenstein / Getty Images

Der Ausrüster bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild und erklärte, wegen der hohen Nachfrage sei es kurzfristig zu einem Mangel beim Buchstaben V gekommen. Für Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bedeutet das aber nur eine vorübergehende Verzögerung: Die Flocks sollen in Kürze wieder online verfügbar sein.

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Hohe Nachfrage nach DFB-Trikots

adidas stattet bei der WM 14 der 48 Teams aus, darunter auch die deutsche Auswahl. Besonders gefragt ist derzeit das blaue Auswärtstrikot des viermaligen Weltmeisters, das sich sehr gut verkauft.

Auch das pinkfarbene Auswärts-Jersey aus dem Jahr 2024 sorgt weiter für starke Nachfrage. Es gilt bislang als das bestverkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte der Nationalmannschaft.

DFB wechselt 2027 zu Nike

Langfristig endet die Zusammenarbeit mit adidas ohnehin. Ab 2027 wird der Deutsche Fußball-Bund offiziell von Nike ausgerüstet. Der Vertrag mit dem US-Sportartikelhersteller läuft dann bis Ende 2034.

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