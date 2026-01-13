Beben im Bernabéu: Alonsos tiefer Fall

Der überraschende Rausschmiß von Xabi Alonso als Cheftrainer von Real Madrid hat für Aufsehen im europäischen Fußball gesorgt, dennoch kam er mit Ansage. Nur 232 Tage nach seinem Amtsantritt endete die Zusammenarbeit in „gegenseitigem Einvernehmen“. Während die spanische Presse von einer „qualvollen Zeit“ für alle Beteiligten spricht, wird Alonsos Zukunft auf dem Trainermarkt bereits heiß diskutiert.

Xabi Alonsos kurzer Aufenthalt in Madrid

Xabi Alonso trat im Sommer mit großen Erwartungen das Traineramt bei Real Madrid an, doch seine Zeit als Übungsleiter war von Enttäuschungen geprägt. Laut der spanischen Zeitung AS erlebten sowohl der Trainer als auch die Mannschaft eine „qualvolle Zeit“. Der Verein gab bekannt, dass die Trennung im Einvernehmen erfolgte, nachdem Alonsos Ansatz nicht die gewünschten Ergebnisse lieferte.

Kritik am Spielstil und Teamdynamik

Die Marca kritisierte Alonso scharf, indem sie ihm vorwarfen, sein „Rock’n’Roll“-Versprechen nicht eingehalten zu haben. Dem Team habe es oft an Elan und Energie gefehlt, was zu einer angespannten Beziehung zwischen dem Trainer und einigen Spielern führte. In den internationalen Analysen wurde festgestellt, dass es Alonso nicht gelungen sei, den erfolgreichen Spielstil, mit dem er Bayer Leverkusen zum Titel geführt hatte, in Madrid zu implementieren.

Der Zeitpunkt der Entscheidung

Die Entscheidung fiel unerwartet nach der Niederlage im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3). Vor dieser Pleite konnte Real Madrid jedoch fünf Siege in Folge verbuchen, was die Pläne der Klubführung umso überraschender machte. Das Missverhältnis zwischen den Erwartungen und den tatsächlichen Leistungen führte letztlich zur Beendigung der Zusammenarbeit.

Alonsos Zukunft und mögliche neue Trainerstationen

Nach seinem Rücktritt rückt Alonsos Zukunft in den Fokus. Der britische Sun berichtet, dass er als verfügbarer Coach in einer Phase großer Bewegung auf dem Trainermarkt gilt. Manchester United und eventuell auch Manchester City könnten an einer Verpflichtung interessiert sein, sollte Pep Guardiola den Klub verlassen. Darüber hinaus wird spekuliert, dass eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein Liverpool möglich wäre, was den Druck auf den aktuellen Trainer Arne Slot erhöhen könnte.

Álvaro Arbeloa übernimmt

In Madrid wird Álvaro Arbeloa, der zuletzt die zweite Mannschaft trainierte, als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der frühere Mitspieler von Alonso wird bereits am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert und soll einen Tag später beim Achtelfinale der Copa del Rey gegen Albacete Balompié seine Trainerpremiere feiern.