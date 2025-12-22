Bayern München: Eberl blickt optimistisch auf 2026

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl blickt optimistisch auf das Jahr 2026, nachdem die Mannschaft eine beeindruckende Hinrunde mit einem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim abgeschlossen hat. Mit einem Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund zeigt das Team eine starke Form. Eberl hebt die Professionalität und den Rekordbruch der Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany hervor und kündigt eine wohlverdiente Ruhepause an.

Eberl lobt professionelle Hinrunde

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim äußerte sich Max Eberl zuversichtlich über die erste Hälfte der Saison. „Die ganze Hinserie war von uns superprofessionell“, betonte der Sportvorstand der Bayern. Mit einem komfortablen Polster von neun Punkten auf Borussia Dortmund hat sich die Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeitet.

Bundesliga Tabelle Top 5

Rekorde und starke Leistungen

Die Mannschaft unter dem Cheftrainer Vincent Kompany hat in dieser Saison bereits zahlreiche Rekorde aufgestellt. Eberl lobte die „sehr, sehr guten Spiele“, die das Team abgeliefert hat, und merkte an, dass es nur „wenige Spiele gab, die wir glücklich gewonnen haben“. Diese klare Dominanz zeigt sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in der Spielweise, die die Fans begeistert.

Wunschzettel für Weihnachten

In einem persönlichen Moment äußerte Eberl, dass er sich zu Weihnachten nichts anderes gewünscht hätte, als die aktuelle Situation. „Wenn man sich etwas zu Weihnachten gewünscht hätte, dann wär es das“, erklärte er, fügte jedoch hinzu: „Aber es ist ja erst Weihnachten.“ Diese positive Stimmung innerhalb des Teams lässt auf eine spannende Rückrunde hoffen.

Ruhepause für die Mannschaft

Max Eberl betonte, dass die kommenden zehn Tage Ruhe für alle Beteiligten gut sind. Nach einem herausfordernden Sommer hat das Team eine gelungene Mischung gefunden, die dem Sportvorstand große Freude bereitet. „Die Mischung, die wir in dieser Mannschaft gefunden haben, freut mich extrem“, so Eberl abschließend.