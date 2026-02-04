Bayern München: Erkrankter Kane fehlt erneut im Training

Bayern München muss höchstwahrscheinlich im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag auf seinen Superstar Harry Kane verzichten. Der erkrankte Torgarant fehlt bereits seit zwei Tagen im Training und sorgt damit für Besorgnis im Münchner Lager. Währenddessen kehrt Konrad Laimer nach seiner Verletzung schrittweise zurück, was den Bayern Hoffnung gibt, die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Kane erneut im Training abwesend

Harry Kane ist aufgrund einer Erkrankung nicht im Mannschaftstraining und wird aller Voraussicht nach auch gegen die formstarke TSG Hoffenheim fehlen. Der Angreifer, der in dieser Saison bereits zahlreiche Tore für die Bayern erzielt hat, steht dem Team von Trainer Thomas Tuchel somit nicht zur Verfügung. Die Abwesenheit des englischen Nationalspielers könnte sich auf die Offensive der Münchner auswirken, da Kane eine Schlüsselrolle in der Mannschaft spielt.

Laimer auf dem Weg zurück

Im Gegensatz zu Kane konnte Konrad Laimer am Mittwoch wieder teilintegriert im Training teilnehmen. Der Österreicher hatte zuletzt einen Muskelfaserriss erlitten und scheint sich nun auf dem Weg zur vollständigen Genesung zu befinden. Laimer könnte möglicherweise in den nächsten Spielen wieder eine Option für den Übungsleiter sein, was die Tiefe im Kader der Bayern erheblich stärken würde.

Stanisic kehrt nach Verletzung zurück

Auch Josip Stanisic zeigte sich bei der öffentlichen Trainingseinheit, nachdem er am Vortag eine Schrecksekunde erlebt hatte. Der Außenverteidiger wurde versehentlich von Jonathan Tah am rechten Fuß getroffen, jenem Fuß, an dem er zuvor eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk erlitten hatte. Stanisic feierte erst am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den Hamburger SV sein Comeback und spielte die vollen 90 Minuten.

Die nächsten Herausforderungen für die Bayern

Die Münchner stehen vor einer intensiven Woche, in der sie nicht nur gegen Hoffenheim antreten müssen, sondern auch im Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig gefordert sind. Das Team hat zudem noch ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen vor der Brust. Diese englische Woche wird entscheidend sein, um den Kampf um die Meisterschaft und den Pokalsieg erfolgreich fortzusetzen.