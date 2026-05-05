Bayern gegen PSG – Achtung vor „Kwaradona“: Auf den Spuren des „GOAT“

Chwitscha Kvaratskhelia ist für Paris Saint-Germain genau das fehlende Puzzleteil. Der georgische Linksaußen liefert nicht nur Tore und Vorlagen, sondern macht den Titelverteidiger auch unberechenbarer, gefährlicher und deutlich stabiler. Vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN beim FC Bayern steht der 25-Jährige einmal mehr im Fokus.

Ein Spitzname mit Gewicht

Schon sein Name ist für viele eine Herausforderung, deshalb passt der Spitzname „Kwaradona“ bestens ins Fußball-Gedächtnis. In Neapel wurde Kwarazchelia nach Diego Maradona benannt, dem ewigen Idol des Klubs. „Ich bin stolz auf diesen Spitznamen“, sagte er vor wenigen Tagen, „aber er ist auch eine Last: Du musst in jedem Spiel aufs Neue beweisen, dass du ihn verdient hast.“ Genau das gelingt ihm derzeit eindrucksvoll. Auch sein Doppelpack trug dazu bei, dass PSG sich ein 5:4-Polster für das Rückspiel gegen Bayern erarbeitete.

„Es ist schön, mit dem GOAT verglichen zu werden“, sagte Kwarazchelia über den „Greatest of all time“. In Neapel sei Maradona „ein Gott, jede Familie hat sein Bild im Haus. Aber keiner kann sich mit ihm vergleichen, er ist der beste Spieler der Geschichte.“ Anders als Maradona sucht der Georgier nicht das Rampenlicht, sondern überlässt seine Taten lieber dem Rasen.

Ligue 1 2025/2026 25 16 9 1324′ 1 7 (1) 4 7.1 Champions League 2025-2026 14 12 2 968′ 2 10 (0) 5 7.6 FIFA-Interkontinental-Pokal 1 1 90′ 1 (0) 7.9 Gesamt: 40 29 11 2382′ 3 0 0 18 (1) 9 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 40 - Per Game In Startaufstellung 29 0.7 Per Game Minuten 2382 59.6 Per Game Tore 18 0.5 Per Game Assists 9 0.2 Per Game

PSG profitiert von Qualität und Charakter

Seit seinem Wechsel von der SSC Neapel ist Kwarazchelia für PSG das Bauteil, das den großen Wurf erst möglich macht. Luis Enrique lobt nicht nur seine spielerischen Mittel, sondern vor allem seine Mentalität. „Er ist ein Krieger“, sagte der Spanier über „Kwara“, wie er ihn nennt. „Ich spreche nicht über seine Qualität, die kennt jeder.“ Beidfüßigkeit, enorme Physis, Eleganz, Dribblings und die explosive Beschleunigung im Eins-gegen-eins machen ihn schwer ausrechenbar.

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„Ich spreche über seinen Charakter“, betonte Enrique weiter, „darüber, wie er verteidigt. Das ist extrem wichtig. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler.“ Dass Kwarazchelia auch defensiv mitarbeitet, war schon in Neapel ein entscheidender Faktor. Dort führte „Kwaradona“ die Süditaliener 2023 als bester Spieler der Serie A zur ersten Meisterschaft seit 1990 mit Maradona.

Rekorde, Vorbilder und ein neues Umfeld

In dieser Champions-League-Saison kommt Kwarazchelia bereits auf zehn Tore und fünf Vorlagen, Klubrekord für Paris. Der französische Topklub ließ sich den Kapitän der georgischen Nationalelf im Januar 2025 bis zu 80 Millionen Euro kosten. Insgesamt verbuchte er für Neapel in 191 Spielen 46 Treffer und 48 Assists. Auch beim Finaltriumph in München vor einem Jahr traf er.

Als Kind lief er in Tiflis auf den Straßen mit einem selbst gemalten Trikot von Guti herum, dem Mittelfeld-Idol von Real Madrid. Später wurde Cristiano Ronaldo zu seinem Vorbild, dessen Rückennummer 7 er bei PSG trägt. „Ich spiele Fußball“, sagte er, „weil ich auf dem Platz glücklich bin. Ich gehe auf den Platz, um zu genießen.“

Ein Team, das auflöst und antreibt

In Paris fühlt er sich dafür bestens aufgehoben. Nicht nur wegen seines kongenialen Sturmpartners Ousmane Dembélé, des Weltfußballers, mit dem er das Angriffsspiel noch variabler macht. „Es ist ein Vergnügen, ihn neben dir zu haben“, sagte er über den Franzosen. Auch das Umfeld gefällt ihm. „Ich habe noch nie jemanden gesehen, der traurig zum Training gekommen wäre“, erklärte Kwarazchelia. „Wenn du hier dabei sein darfst, musst du ein Lächeln im Gesicht haben. Wir sind alle Freunde, wie eine Familie.“

Diese Dynamik trägt PSG in die heiße Phase der Saison. „Wir sind zu allem in der Lage“, sagte Kwarazchelia, „und können jeden schlagen.“ Auch dank „Kwaradona“.