+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Bayer 04 Leverkusen: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

von
🇩🇿 🇦🇷 🇧🇷 🇧🇫 🇨🇼 🇩🇪 🇪🇨 🇨🇮 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇫🇷 🇯🇴 🇨🇻 🇲🇦 🇳🇱 🇳🇬 🇦🇹 🇨🇭 🇨🇿 🇺🇾 🇺🇸

Mit 15 Spielern aus insgesamt elf Nationalmannschaften stellt Bayer 04 Leverkusen eines der internationalsten WM-Aufgebote aller Bundesliga-Klubs. Zwei DFB-Spieler, zwei Spanier, zwei Argentinier und neun weitere WM-Teilnehmer aus Frankreich, England, Brasilien, Marokko, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und den USA tragen das Trikot der Werkself – und könnten in diesem Sommer beim größten Fußballfest der Welt dabei sein. Hier alle WM 2026 Kader: Welche Vereine stellen wie viele Nationalspieler bei der WM 2026?

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Bayer 04 Leverkusen Nationalspieler WM 2026: Robert Andrich, Jarell Quansah, Aleix Garcia, Patrik Schick in der BayArena
Bayer 04 Leverkusen in der BayArena: Gleich mehrere Werkself-Spieler – darunter Andrich, Quansah, García und Schick – könnten zur WM 2026 fahren. (Copyright Depositphotos.com)

Übersicht: Leverkusener WM-Kandidaten 2026

Spieler Position Nationalmannschaft WM-Gruppe WM 2026
Robert Andrich MF Deutschland E Kandidat
Jonas Hofmann RM Deutschland E Kandidat
Álex Grimaldo LV Spanien H Kandidat
Aleix García ZM Spanien H Kandidat
Mark Flekken TW Niederlande F Kandidat
Jonas Omlin TW Schweiz B Kandidat
Exequiel Palacios ZM Argentinien J Kandidat
Equi Fernández ZM Argentinien J Kandidat (vorläufiger Kader)
Malik Tillman OM USA D Kandidat
Patrik Schick ST Tschechien A Kandidat
Loïc Badé IV Frankreich I Kandidat
Martin Terrier LA Frankreich I Kandidat
Arthur LV Brasilien C Kandidat
Jarell Quansah IV England L Kandidat
Eliesse Ben Seghir LA Marokko C Kandidat

Die DFB-Spieler: Andrich und Hofmann

Zwei Spieler von Bayer 04 Leverkusen haben realistische Chancen, im deutschen WM-Kader zu stehen. Robert Andrich ist der wohl sicherste Kandidat: Der Potsdamer hat sich seit seinem Debüt im November 2023 unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als kämpferischer Anker im DFB-Mittelfeld etabliert und war bei der Euro 2024 in allen fünf deutschen Spielen dabei. Jonas Hofmann bringt über 50 Länderspiele Erfahrung mit und gehört seit Jahren zum festen deutschen Kaderkreis. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Die internationalen Nationalspieler

Die stärkste internationale Fraktion stellen die Spanier: Álex Grimaldo, einer der besten Linksverteidiger Europas, und Mittelfeldspieler Aleix García gehören zum spanischen Nationalteam, das in der WM-Gruppe H auf Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde trifft.

Argentinien ist gleich mit zwei Leverkusenern vertreten: Exequiel Palacios und der junge „Equi“ Fernández, der im vorläufigen 55-Mann-Kader des Titelverteidigers steht. Die Albiceleste trifft in der WM-Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Patrik Schick (Tschechien, Gruppe A), Mark Flekken (Niederlande, Gruppe F), Jonas Omlin (Schweiz, Gruppe B), Jarell Quansah (England, Gruppe L), Arthur (Brasilien, Gruppe C), Eliesse Ben Seghir (Marokko, Gruppe C), Loïc Badé und Martin Terrier (Frankreich, Gruppe I) sowie Malik Tillman (USA, Gruppe D) komplettieren das Leverkusener WM-Aufgebot.

Nicht zur WM fahren werden Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Nathan Tella (Nigeria) – beide Länder haben die Qualifikation nicht geschafft.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++