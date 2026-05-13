Bayer 04 Leverkusen: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Mit 15 Spielern aus insgesamt elf Nationalmannschaften stellt Bayer 04 Leverkusen eines der internationalsten WM-Aufgebote aller Bundesliga-Klubs. Zwei DFB-Spieler, zwei Spanier, zwei Argentinier und neun weitere WM-Teilnehmer aus Frankreich, England, Brasilien, Marokko, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien und den USA tragen das Trikot der Werkself – und könnten in diesem Sommer beim größten Fußballfest der Welt dabei sein. Hier alle WM 2026 Kader: Welche Vereine stellen wie viele Nationalspieler bei der WM 2026?

Die DFB-Spieler: Andrich und Hofmann

Zwei Spieler von Bayer 04 Leverkusen haben realistische Chancen, im deutschen WM-Kader zu stehen. Robert Andrich ist der wohl sicherste Kandidat: Der Potsdamer hat sich seit seinem Debüt im November 2023 unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als kämpferischer Anker im DFB-Mittelfeld etabliert und war bei der Euro 2024 in allen fünf deutschen Spielen dabei. Jonas Hofmann bringt über 50 Länderspiele Erfahrung mit und gehört seit Jahren zum festen deutschen Kaderkreis. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Die internationalen Nationalspieler

Die stärkste internationale Fraktion stellen die Spanier: Álex Grimaldo, einer der besten Linksverteidiger Europas, und Mittelfeldspieler Aleix García gehören zum spanischen Nationalteam, das in der WM-Gruppe H auf Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde trifft.

Argentinien ist gleich mit zwei Leverkusenern vertreten: Exequiel Palacios und der junge „Equi“ Fernández, der im vorläufigen 55-Mann-Kader des Titelverteidigers steht. Die Albiceleste trifft in der WM-Gruppe J auf Algerien, Österreich und Jordanien.

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Patrik Schick (Tschechien, Gruppe A), Mark Flekken (Niederlande, Gruppe F), Jonas Omlin (Schweiz, Gruppe B), Jarell Quansah (England, Gruppe L), Arthur (Brasilien, Gruppe C), Eliesse Ben Seghir (Marokko, Gruppe C), Loïc Badé und Martin Terrier (Frankreich, Gruppe I) sowie Malik Tillman (USA, Gruppe D) komplettieren das Leverkusener WM-Aufgebot.

Nicht zur WM fahren werden Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Nathan Tella (Nigeria) – beide Länder haben die Qualifikation nicht geschafft.