Bayer 04 Leverkusen: Sportchef Rolfes stärkt Trainer Hjulmand – Weietrmachen!

Simon Rolfes hat Trainer Kasper Hjulmand beim Bundesligisten Bayer Leverkusen trotz wachsenden Drucks und gefährdeter Saisonziele (derzeit nur Tabellenplatz 6) eine klare Jobgarantie ausgesprochen. Der Sportchef betonte gegenüber der Bild, dass ein Trainerwechsel kein Thema sei und die Vereinsführung weiter auf die aktuelle Konstellation setze. Gleichwohl machte Rolfes deutlich, dass die jüngste Leistungskrise – allen voran das 3:3 beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim – ein Weckruf sein müsse. Die Werkself steht als Tabellensechster unter Druck, hat aber noch Chancen auf die Champions-League-Qualifikation.

Rolfes sichert Hjulmand Rückhalt zu

Simon Rolfes sprach dem Übungsleiter Kasper Hjulmand eine eindeutige Unterstützung aus und schloss einen kurzfristigen Trainerwechsel kategorisch aus. „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen“, sagte Rolfes der Bild: „Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.“ Gleichzeitig unterstrich der Sportchef, dass die sportliche Führung an der aktuellen Lösung festhalte und Hjulmand weiter das Vertrauen genießt.

Das 3:3 in Heidenheim als weiterer Dämpfer

Das 3:3 nach einer 2:0-Führung beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim war am vergangenen Samstag der nächste Dämpfer für die Rheinländer und erhöhte den Druck auf den Trainerstab. Der späte Punktverlust zeigte Probleme in der Endphase der Partie und löste in der Öffentlichkeit und bei den Fans kritische Nachfragen zur Spielausführung aus. Rolfes forderte deshalb eine klare Reaktion von der Mannschaft, um künftig Konstanz bis zur letzten Minute zu zeigen.

Formkrise: Nur ein Sieg aus neun Pflichtspielen

Die sportliche Bilanz der vergangenen Wochen fällt ernüchternd aus: In den vergangenen neun Pflichtspielen holten die Rheinländer nur einen Sieg. Diese Serie macht die Lage in der Tabelle prekär und erklärt den erhöhten Druck auf Trainer und Mannschaft. Rolfes nannte die Entwicklung deutlich beim Namen und appellierte an die Spieler, Verantwortung zu übernehmen und die spielerische Linie wiederherzustellen.

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Weckruf und Erwartungshaltung

Über das Ergebnis gegen Heidenheim sagte Rolfes: Heidenheim müsse nun „ein Weckruf sein“, forderte Rolfes, „damit wir es unter dem Druck wieder schaffen, unsere Spiele von der ersten bis zur letzten Minute durchzuziehen“. Seine Wortwahl machte deutlich, dass der Vereinsvorstand eine sofortige Leistungssteigerung erwartet und keine Ausreden gelten lassen will.

Zuversicht auf die Königsklasse trotz Rückstand

Trotz der sportlichen Schwächephase gibt sich Rolfes überzeugt, dass Bayer Leverkusen das Saisonziel Champions-League-Qualifikation noch erreichen kann. Rolfes gibt sich dennoch zuversichtlich, die Königsklasse zu erreichen – der Rückstand auf Platz vier beträgt vier Zähler. In seiner Einordnung verwies der Sportchef auf frühere Situationen, in denen das Team unter Druck stabil geblieben sei.

„In Momenten, in denen wir unter maximalem Druck standen, haben wir es schon geschafft, unsere Leistung konstant und bis zum Ende abzurufen“, sagte Rolfes. Diese Aussage soll sowohl Motivations- als auch Rechtfertigungscharakter haben und signalisiert, dass der Klub weiterhin an die Qualifikation für die Königsklasse glaubt.

Terminplan und direkte Duelle

Bayer Leverkusen hat noch sieben verbleibende Spieltage, in denen die Weichen für die Saisonziele gestellt werden müssen. Die anstehenden Partien bieten die Chance, den Rückstand aufzuholen und wieder in die Spur zu finden. Darüber hinaus warten mit RB Leipzig und dem VfB Stuttgart zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Bayer trifft an den verbleibenden sieben Spieltagen unter anderem noch auf die direkten Konkurrenten RB Leipzig und VfB Stuttgart.