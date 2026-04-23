Bayer 04 Leverkusen nach DFB Pokal Pleite – Hjulmand erhält Unterstützung von Rolfes

Vincent Kompany stellte sich nach dem 2:0 des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen demonstrativ vor Kasper Hjulmand. Der Münchner Chefcoach lobte vor allem die zweite Hälfte der Werkself und betonte, dass in dieser Saison nur wenigen Teams gelungen sei, was Leverkusen nach der Pause gezeigt habe. Gleichzeitig machte Bayer-Sportchef Simon Rolfes klar, dass Hjulmand trotz der Spekulationen um den Sommer weiter Rückendeckung genießt.

Kompany lobt Leverkusens Reaktion

Hjulmand hatte seinen Matchplan zuvor immer wieder verteidigt, doch ausgerechnet Kompany sprang ihm zur Seite. Der Bayern-Trainer sagte nach dem Finaleinzug seiner Mannschaft, Leverkusen habe in der zweiten Halbzeit etwas geschafft, das „nicht vielen“ Teams in dieser Saison gelungen sei. Im ersten Durchgang habe der Rekordpokalsieger sogar eine seiner bislang besten Leistungen gezeigt.

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„Wenn wir in der ersten Halbzeit so durchkommen, dann beenden wir das Spiel eigentlich“, erklärte Kompany. Zugleich verwies er darauf, dass Bayer sich nach dem schwachen Auftakt vor der Pause „zurück ins Spiel gekämpft“ habe. Was Leverkusen anschließend geleistet habe, sei „einfach sehr gut“ gewesen, so der Belgier weiter.

Rolfes stellt sich klar vor Hjulmand

Für Hjulmand war das Pokal-Aus zugleich das Ende der letzten Titelchance in dieser Saison. Wegen der wechselhaften Bundesliga-Spielzeit wird bereits seit Längerem über mögliche Nachfolger im Sommer spekuliert. Auf die Frage, ob der Däne im Rheinland bleibe, antwortete Rolfes bei Sky unmissverständlich: „Ja.“

Der Sportchef verwies auf den laufenden Vertrag des Coaches bis 2027 und stellte klar: „Es gibt auch keine andere Entscheidung. Auch wenn in den Medien gefühlt alles klar ist – ist es nicht. Das ist die Situation.“ Statt weiter über Personalien zu diskutieren, lenkte Rolfes den Blick auf das Rennen um die Champions-League-Plätze. Bayer steht als Sechster unter Druck und ist in der Tabelle nur noch der Jäger.

Vier Spiele bleiben im Rennen um die Königsklasse

„Das Wichtigste sind die nächsten vier Spiele in der Bundesliga“, sagte Rolfes mit dem rheinischen Duell gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Hinterkopf. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass Bayer den Sprung in die Königsklasse noch schaffen kann: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit haben, in die Champions League einzuziehen, wenn wir die Spiele gewinnen.“

Auch Hjulmand selbst bat um Nachsicht. Nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer sei die Saison für Bayer „schwierig“ verlaufen, das Team befinde sich aber „auf einem guten Weg“, betonte der dänische Coach: „Wir haben ein großes Potenzial in diesem Verein mit dieser Mannschaft.“