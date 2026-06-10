Ausverkauft! WM 2026 Panini-Sticker bei Rewe, Lidl und Edeka! Nun online bestellen!

Das Panini-Album zur WM 2026 sprengt alle bisherigen Dimensionen. Mit 980 Stickern, 48 Nationalteams und 112 Seiten sorgt die neue Ausgabe zwar für Vorfreude, doch vielerorts bremsen leere Regale und ein hoher Preis den Sammelspaß. Man hört immer wieder, dass die Sticker in den Supermärkten bei Rewe, Ldl und Edeka ausverkauft sein. Hilft nur im offiziellen Panini Shop zu bestellen!

Wer sich die Bilder sichern will, braucht derzeit nicht nur Geduld, sondern auch etwas Glück. Viele Fans berichten, dass sie seit Wochen auf ihre Bestellungen warten, während die Sticker in einigen Märkten längst vergriffen sind.

Panini Sticker deutlich teurer als 2022

Auch beim Preis hat Panini spürbar angezogen. Eine Tüte enthält diesmal sieben Sticker und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 1,50 Euro. Bei der WM 2022 gab es noch fünf Bilder für einen Euro, der Einzelpreis ist also gestiegen.

Wer das Album komplettieren möchte, braucht rechnerisch rund 140 Tütchen für alle 980 Motive. In der Praxis wird es jedoch teurer, weil zahlreiche Doppelbilder dazukommen.

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Im Handel laufen derzeit mehrere Sparaktionen für Sammler. Lidl bietet die Tütchen für 1,25 Euro an, dazu gibt es das Softcover-Album beim Kauf von Stickern gratis. Bei Rewe kostet die Tüte ab einem Euro, allerdings nicht flächendeckend und nur bis zum 7. Juni. Edeka legt bis zum 27. Juni eine Gratis-Packung pro 15 Euro Einkaufswert obendrauf, das Hardcover-Album kostet dort 3,99 Euro.

Leere Regale, lange Wartezeiten und Kritik am Hardcover

Besonders das Hardcover-Album sorgt für Verärgerung. „Keine Verfügbarkeit des Hardcover-Albums ist eine Farce“, heißt es in einem Kommentar. Dazu kommt der Vorwurf, die Zwischenhändler würden „wahnsinnig spät beliefert und hingehalten“ und das Ganze sei ein „richtiger organisatorischer Reinfall“.

Zusätzlich stört viele Fans das Nummerierungssystem der Sticker. „Wie blöd ist eigentlich die Nummerierung – da braucht man ja zum Sortieren schon einige Stunden“, beschwert sich ein weiterer Sammler. Bei manchen ist die Frustration schon so groß, dass sie aussteigen wollen. „Glaub, ich werde das erste Mal verzichten“, schreibt ein Nutzer auf Facebook unter einem Panini-Beitrag.

So können Sammler sparen

Am günstigsten wird das Sammeln über den Tausch. Plattformen wie Kleinanzeigen, Facebook-Gruppen oder die Online-Tauschbörse Stickermanager helfen dabei, doppelte Sticker loszuwerden und fehlende Motive aufzutreiben. Wer nichts ausgeben möchte, kann das Panini-Album auch digital nutzen, wie Familie.de erklärt.

Nach der kostenlosen Anmeldung gibt es dort täglich zwei digitale Tütchen gratis. Zusätzlich schaltet das Scannen einer echten Sticker-Tüte oder einer Coca-Cola-Flasche jeweils eine weitere Packung frei.

Vorletztes WM-Album in Paninis Geschichte

Das Heft zur WM 2026 ist nicht nur das bislang größte Panini-Album, sondern auch historisch besonders. Nach der Fußball-WM 2030 verliert Panini die Lizenz an den US-Konzern Fanatics, der dann unter der Marke Topps auftritt. Damit bleibt die Ausgabe 2026 vorerst das vorletzte WM-Album in einer Tradition, die seit rund 60 Jahren zur Fußball-Weltmeisterschaft gehört.