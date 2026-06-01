Australien mit Irvine und Metcalfe zur WM

Australien fährt mit Jackson Irvine und Connor Metcalfe von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli. Nationaltrainer Tony Popovic berief am Montag einen 26-köpfigen Kader mit 17 WM-Neulingen, darunter erstmals auch Cristian Volpato und Tete Yengi.

Viele neue Gesichter, einige erfahrene Stützen

Popovic setzt bei den Socceroos auf einen klaren Umbruch und zugleich auf einige Routiniers. Torhüter Mathew Ryan und der frühere Bundesliga-Profi Mathew Leckie stehen vor ihrem jeweils vierten WM-Turnier und würden damit den nationalen Rekord von Tim Cahill und Mark Milligan einstellen. Mit der Auswahl sind zudem fünf in Australien aktive Profis dabei: Patrick Beach, Aziz Behich, Mathew Leckie, Paul Okon-Engstler und Nishan Velupillay.

Der 34 Jahre alte Ryan und der 35 Jahre alte Leckie bringen dabei die meiste Turniererfahrung mit, während Popovic 17 Spieler erstmals für eine Weltmeisterschaft nominiert hat. Der Chefcoach sprach von einem Kader, der Jugend und Unbekümmertheit mit spannenden Talenten verbinde und den Beginn eines neuen Zyklus markiere. „Ich glaube, wir haben hier jede Menge jugendliche Unbekümmertheit und jede Menge spannendes Talent, was meiner Meinung nach den Beginn eines neuen Zyklus markiert … diese jungen Spieler sind furchtlos“, sagte Popovic.

Volpato wechselt den Verband, Irvine führt die Achse an

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt Cristian Volpato. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Serie-A-Klub Sassuolo lief bislang für Italiens U21 auf, entschied sich aber in der vergangenen Woche für Australien. In Sydney geboren, gibt er nun bei den Socceroos seine Kader-Premiere. Ebenfalls erstmals in einem WM-Aufgebot steht Tete Yengi von Machida Zelvia aus Japan.

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Zu den Führungsspielern zählt Jackson Irvine, der mit 33 Jahren bereits 81 Länderspiele absolviert hat. Connor Metcalfe kommt auf 35 Einsätze im Nationaltrikot. Beide St. Paulianer sollen Australiens Zentrale bei der WM stabilisieren. Neben ihnen gehören auch Aziz Behich, Milos Degenek und Irvine zu den Spielern, die bei ihrer dritten Weltmeisterschaft dabei sein sollen. Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Awer Mabil und Harry Souttar stehen jeweils vor ihrem zweiten WM-Einsatz.

Der komplette Kader der Socceroos

Torhüter: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)

Abwehr: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)

Mittelfeld: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli FC), Aiden O’Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Cristian Volpato (Sassuolo)

Angriff: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Australien eröffnet das Turnier am 14. Juni gegen die Türkei. In der Vorrunde warten am 20. Juni die USA und am 26. Juni Paraguay.