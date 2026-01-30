Auslosung & Achtelfinale der Champions League: Kein deutsches Duell in der Königsklasse

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen vermeiden in der Champions League ein internes Aufeinandertreffen. Diese Auslosung der Play-offs könnte sich als vorteilhaft für die Bundesliga herausstellen. Dortmund trifft auf Atalanta Bergamo, während Leverkusen auf Olympiakos Piräus trifft. Die Chance auf einen zusätzlichen Startplatz in der Königsklasse bleibt somit gewahrt.

Kein deutsches Duell in den Play-offs

Die Auslosung der Play-offs der Champions League bringt Erleichterung für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die beiden Clubs müssen in der entscheidenden Runde nicht gegeneinander antreten, was die Chancen der Bundesliga auf einen zusätzlichen Startplatz erhöht. Dortmund trifft am 17./18. und 24./25. Februar auf Atalanta Bergamo, während Leverkusen die Möglichkeit auf eine Revanche gegen Olympiakos Piräus hat, nachdem sie in der Liga mit 0:2 verloren hatten.

Leverkusens Sportchef äußert sich optimistisch

Simon Rolfes, der Sportchef von Bayer Leverkusen, zeigt sich zufrieden mit dem Los. „Das ist besser, auf jeden Fall. Aber Piräus hat auch einen Charme“, erklärte Rolfes. Die Werkself wird das Rückspiel vor heimischem Publikum austragen, was die Chancen auf das Weiterkommen steigert. Der Fokus liegt klar auf der Revanche und dem Erreichen der K.o.-Phase.

Dortmunds Trainer sieht positives Zeichen

BVB-Coach Niko Kovac äußerte sich ebenfalls positiv über die Auslosung. Er betonte, dass Duelle zwischen Bundesliga-Clubs in Europa nicht ideal sind. „Wir hoffen, dass die Bundesligisten sehr viel weiterkommen, um dann auch Punkte zu sammeln“, so Kovac. Ein mögliches deutsches Duell könnte erst im Achtelfinale stattfinden, wo Bayern München auf den Sieger einer der beiden Begegnungen trifft.

Ein zusätzlicher Anreiz für die Bundesliga

Die Bundesliga hat nun die Möglichkeit, ihren Status in der UEFA zu verbessern. Ein gutes Abschneiden der beiden Clubs könnte die Chancen auf einen fünften Startplatz in der Champions League für die nächste Saison erhöhen. Dies würde nicht nur Dortmund und Leverkusen zugutekommen, sondern auch anderen Vereinen der Liga, da sich die Startplätze in der Europa League und Conference League entsprechend verschieben würden.