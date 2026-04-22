Augsburger WWK Arena freut sich auf Deutschland Länderspiel gegen Griechenland im September 2026

Das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland findet am 27. September in der WWK-Arena in Augsburg statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Damit kehrt die DFB-Auswahl zehn Jahre nach ihrem letzten Auftritt in die Fuggerstadt zurück.

Augsburg hatte den Zuschlag für das Heimspiel im Herbst 2026 erhalten, nachdem sich das bereits abgezeichnet hatte. Das erste von drei UEFA-Nations-League-Heimspielen geht damit an die Stadt, die weiteren Partien werden in München und Berlin ausgetragen. Beim FC Augsburg, Eigentümer der WWK-Arena, ist die Freude groß: Der Bundesligist hatte sich im Vorfeld deutlich um die Vergabe bemüht.

Ströll spricht von besonderer Ehre

„Für den FC Augsburg ist es etwas Besonderes, Gastgeber des ersten Heimspiels nach der Weltmeisterschaft im Sommer zu sein. Gleichzeitig ist die erneute Austragung eines Länderspiels in der WWK Arena eine schöne Bestätigung für Augsburg als Fußballstandort. Wir möchten uns beim DFB bedanken, dass die Wahl auf Augsburg fiel und sind überzeugt, dass in unserer Arena eine tolle Atmosphäre herrschen wird“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

Zuletzt hatte die deutsche Männer-Nationalmannschaft am 29. Mai 2016 in der Augsburger Arena gespielt, damals im Vorfeld der Europameisterschaft gegen die Slowakei. Die Partie wurde von einem heftigen Unwetter überschattet; eine deutsche B-Elf verlor vor rund 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 1:3, den Treffer für Deutschland erzielte Mario Gomez.

Geschichte und Stadionvorgaben sprechen für Augsburg

Auch historisch hat das Duell mit Griechenland in Augsburg Gewicht: Vor 55 Jahren, 1961, standen sich beide Nationen bereits in der Stadt gegenüber. Im damals ausverkauften Rosenaustadion mit 43.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gewann Deutschland ein WM-Qualifikationsspiel für die Endrunde in Chile mit 2:1. Uwe Seeler traf dabei doppelt, zudem lief mit Helmut Haller auch Augsburgs großes Fußball-Idol für die DFB-Elf auf.

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Dass die WWK-Arena nun wieder zum Schauplatz eines Länderspiels wird, passt auch zu den Vorgaben der Verbände. Die Uefa verlangt für Länderspiele eigentlich nur 8000 Sitzplätze, um kleinere Mitgliedsländer nicht zu benachteiligen. Der DFB setzt für seine A-Länderspiele jedoch 25.000 Sitzplätze fest. Stehplätze sind bei Uefa- und Fifa-Partien grundsätzlich nicht erlaubt. Die Augsburger Arena verfügt offiziell über 30.660 Plätze, darunter knapp 19.000 Sitzplätze und 11.000 Stehplätze, erfüllt die Anforderungen des DFB aber, weil sich die Stehbereiche in Sitzplätze umbauen lassen.