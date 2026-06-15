Aufstellungen heute – 0:0 Spanien vs. Kap Verde: Yamal nur auf der Bank

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 De la Fuente wartet mit dem Topstar noch ab
- 2 Liveticker Spanien gegen Kap Verde
Lamine Yamal beginnt Spaniens WM-Auftakt gegen Kap Verde nicht in der Startelf. Der Offensivstar des FC Barcelona sitzt beim ersten Spiel des Europameisters am Montag in Atlanta zunächst nur auf der Bank. Nationaltrainer Luis de la Fuente setzt stattdessen im Mittelfeld auf den lange verletzten Gavi.
Die Partie der Gruppe H beginnt um 18.00 Uhr und wird von ARD sowie MagentaTV übertragen. Für Spanien ist es der erste Auftritt im Turnier, für Yamal gleichzeitig das WM-Debüt. Der 18 Jahre alte Techniker hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und erst vor Kurzem wieder am Mannschaftstraining der Nationalelf teilgenommen.
De la Fuente wartet mit dem Topstar noch ab
Schon vor dem Spiel hatte de la Fuente angedeutet, dass Yamal zwar einsatzfähig sei, aber wohl nicht über die volle Distanz gehen werde. „Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen“, erklärte der spanische Chefcoach am Sonntag auf der Pressekonferenz.
Der Nationaltrainer will offenbar zunächst beobachten, wie sich die Begegnung gegen den klaren Außenseiter entwickelt. Nach Einschätzung des medizinischen Teams wäre Yamal ohnehin nur eine Option für einige Minuten gewesen. „Er ist bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.“
Für den Europameister von Deutschland 2024 ist die Partie in Atlanta ein wichtiger Start in die Gruppe H. Dort warten später noch Saudi-Arabien und Uruguay. Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland mit Spanien den EM-Titel holte, zählt zu den großen Hoffnungen dieses Turniers.
So beginnen Spanien und Kap Verde
Spanien: Simón – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabián – Torres, Gavi – Oyarzabal. – Trainer: De La Fuente
Kap Verde: Vozinha – Moreira, Lopes Cabral, Pico Lopes, Borges – Duarte, Pina – Mendes, Monteiro Alvarenga, Jovane Cabral – Livramento. – Trainer: Brito. Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)
Liveticker Spanien gegen Kap Verde
AUS! Spanien blamiert sich!
La Roja hatte viele Chancen, nutzte aber keine! Kap Verde verdient sich einen wichtigen WM-Punkt! Hier unser Spielbericht.
Pressestimmen zu Spanien 0:0 Kap Verde: Sensation in Atlanta, Vozinha lässt Spanien verzweifeln
Noch 10 Minuten
Immer noch 0:0, Verteidigen macht Spaß! Gelingt heir Kap Verde die kleine Sensation?
Auswechselungen
Kap Verde tauscht drei Mal, es steht nach 60 Minuten immer noch 0:0! Der Kapverdische Torhüter macht das weiterhin gut hier!
Halbzeit!
Überzeugend ist doch nicht von Spanien, Applaus für die Afrikaner aus Kap Verde. Furios spielt Furios Roja noch nicht, vielleicht kommt ja Lamine Yamal ins Spiel und bringt neue Akzente.
Halbe Stunde vorbei!
Und Kap Verde macht das richtig gut! Spanien hat viel Ballbesitz, aber kommt selten direkt zum Torabschluß. Defensiv stehen die Afrikaner gut da!
Anpfiff
Es geht los! Wie viele Tore fallen hier? Oder gibt es ein Fiasko wie beim Schweizspiel?
Wer moderiert heute Spanien gegen Kap Verde?
Um 18:00 Uhr rollt der Ball im Duell zwischen Spanien und Kap Verde, und Fußballfans haben heute die sprichwörtliche Qual der Wahl bei der TV-Übertragung. Wer im Free-TV oder kostenlosen Livestream in der ARD einschaltet, wird von Moderatorin Lea Wagner und Experte Robin Gosens direkt aus dem Studio Köln begrüßt. Das Spiel selbst kommentiert dann Tom Bartels gemeinsam mit der Expertin Almuth Schult (wer als Field-Reporter:in im Stadion steht, ist aktuell noch offen).
Alternativ fährt MagentaTV das große Besteck auf: Aus dem Studio in New York führt Moderatorin Laura Wontorra durch die Sendung, während Marco Hagemann am Mikrofon als Kommentator im Einsatz ist. Für die tiefere Einordnung des Geschehens sorgen Jan Henkel mit der Taktik-Analyse und Patrick Ittrich als Schiedsrichter-Experte. Wem das noch nicht reicht, der kann auf den speziellen MagentaTV-Taktik-Feed umschalten, wo Alex Klich und Experte Sebastian Kneißl das Spiel über die vollen 90 Minuten analytisch sezieren.
Anpfiff um 18 Uhr
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh wird der Schiedsrichter sein – er kommt mit seinem Team aus Jordanien.
Offizielle Aufstellungen
Spanien offizielle Aufstellung
Unai Simon – M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi – Oyarzabal
Kap Verde offizielle Aufstellung
Vozinha – Moreira, Sidny, Pico, Diney – Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral – Dailon Livramento
Trainer Luis de la Fuente über Lamine Yamal
„Die beste Nachricht ist, dass er in Topform ist. Wir sind genau nach dem Plan vorgegangen, den wir von Anfang an aufgestellt hatten, und er hat diese Phase genau zum gewünschten Zeitpunkt erreicht. Ich kann Ihnen versichern, dass morgen alle Spieler zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass sie bereit sind, das gesamte Spiel zu bestreiten, aber das Wichtigste ist, dass sie alle körperlich in sehr guter Verfassung sind.“