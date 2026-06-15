Aufstellungen heute – 0:0 Spanien vs. Kap Verde: Yamal nur auf der Bank

Lamine Yamal beginnt Spaniens WM-Auftakt gegen Kap Verde nicht in der Startelf. Der Offensivstar des FC Barcelona sitzt beim ersten Spiel des Europameisters am Montag in Atlanta zunächst nur auf der Bank. Nationaltrainer Luis de la Fuente setzt stattdessen im Mittelfeld auf den lange verletzten Gavi.

Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden

Die Partie der Gruppe H beginnt um 18.00 Uhr und wird von ARD sowie MagentaTV übertragen. Für Spanien ist es der erste Auftritt im Turnier, für Yamal gleichzeitig das WM-Debüt. Der 18 Jahre alte Techniker hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und erst vor Kurzem wieder am Mannschaftstraining der Nationalelf teilgenommen.

De la Fuente wartet mit dem Topstar noch ab

Schon vor dem Spiel hatte de la Fuente angedeutet, dass Yamal zwar einsatzfähig sei, aber wohl nicht über die volle Distanz gehen werde. „Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen“, erklärte der spanische Chefcoach am Sonntag auf der Pressekonferenz.

Der Nationaltrainer will offenbar zunächst beobachten, wie sich die Begegnung gegen den klaren Außenseiter entwickelt. Nach Einschätzung des medizinischen Teams wäre Yamal ohnehin nur eine Option für einige Minuten gewesen. „Er ist bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.“

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Für den Europameister von Deutschland 2024 ist die Partie in Atlanta ein wichtiger Start in die Gruppe H. Dort warten später noch Saudi-Arabien und Uruguay. Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland mit Spanien den EM-Titel holte, zählt zu den großen Hoffnungen dieses Turniers.

WM 2026 | Spieltag 1 | Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion | - 18:00 Spanien U S U U S - : - Kap Verden S S U S S 23 Unai Simón 24 Marc Cucurella 14 Aymeric Laporte 22 Pau Cubarsí 5 Marcos Llorente 8 Fabián Ruiz 16 Rodri 20 Pedri 9 Gavi 21 Mikel Oyarzabal 7 Ferran Torres 1 Vozinha 13 Sidny Lopes Cabral 3 Diney Borges 4 Roberto Lopes 22 Steven Moreira 15 Laros Duarte 6 Kevin Pina 7 Jovane Cabral 10 J. Monteiro 20 Ryan Mendes 19 Dailon Rocha Livramento

So beginnen Spanien und Kap Verde

Spanien: Simón – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabián – Torres, Gavi – Oyarzabal. – Trainer: De La Fuente

Kap Verde: Vozinha – Moreira, Lopes Cabral, Pico Lopes, Borges – Duarte, Pina – Mendes, Monteiro Alvarenga, Jovane Cabral – Livramento. – Trainer: Brito. Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)

Liveticker Spanien gegen Kap Verde

19:40 Uhr Noch 10 Minuten Immer noch 0:0, Verteidigen macht Spaß! Gelingt heir Kap Verde die kleine Sensation?



19:21 Uhr Auswechselungen Kap Verde tauscht drei Mal, es steht nach 60 Minuten immer noch 0:0! Der Kapverdische Torhüter macht das weiterhin gut hier!



18:46 Uhr Halbzeit! Überzeugend ist doch nicht von Spanien, Applaus für die Afrikaner aus Kap Verde. Furios spielt Furios Roja noch nicht, vielleicht kommt ja Lamine Yamal ins Spiel und bringt neue Akzente.



18:37 Uhr Halbe Stunde vorbei! Und Kap Verde macht das richtig gut! Spanien hat viel Ballbesitz, aber kommt selten direkt zum Torabschluß. Defensiv stehen die Afrikaner gut da!



18:04 Uhr Anpfiff Es geht los! Wie viele Tore fallen hier? Oder gibt es ein Fiasko wie beim Schweizspiel?



17:52 Uhr Wer moderiert heute Spanien gegen Kap Verde? Um 18:00 Uhr rollt der Ball im Duell zwischen Spanien und Kap Verde, und Fußballfans haben heute die sprichwörtliche Qual der Wahl bei der TV-Übertragung. Wer im Free-TV oder kostenlosen Livestream in der ARD einschaltet, wird von Moderatorin Lea Wagner und Experte Robin Gosens direkt aus dem Studio Köln begrüßt. Das Spiel selbst kommentiert dann Tom Bartels gemeinsam mit der Expertin Almuth Schult (wer als Field-Reporter:in im Stadion steht, ist aktuell noch offen). Alternativ fährt MagentaTV das große Besteck auf: Aus dem Studio in New York führt Moderatorin Laura Wontorra durch die Sendung, während Marco Hagemann am Mikrofon als Kommentator im Einsatz ist. Für die tiefere Einordnung des Geschehens sorgen Jan Henkel mit der Taktik-Analyse und Patrick Ittrich als Schiedsrichter-Experte. Wem das noch nicht reicht, der kann auf den speziellen MagentaTV-Taktik-Feed umschalten, wo Alex Klich und Experte Sebastian Kneißl das Spiel über die vollen 90 Minuten analytisch sezieren.

17:42 Uhr Anpfiff um 18 Uhr Adham Mohammad Tumah Makhadmeh wird der Schiedsrichter sein – er kommt mit seinem Team aus Jordanien.



17:00 Uhr Offizielle Aufstellungen Spanien offizielle Aufstellung

Unai Simon – M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi – Oyarzabal Kap Verde offizielle Aufstellung

Vozinha – Moreira, Sidny, Pico, Diney – Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral – Dailon Livramento